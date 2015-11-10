هاموند سقوط هواپیمای روسی را به حملات سوریه مرتبط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس، درخصوص سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا در مصر مدعی شد که احتمال این که این حادثه در پی حضور روسیه در سوریه اتفاق افتاده باشد، وجود دارد.

وی همچنین بر لزوم توقف جنگ در سوریه و دستیابی هرچه سریعتر به مرحله انتقالی تاکید کرد.

این اظهارات در حالی بیان می شود که حمایت نظامی روسیه از دولت سوریه برای مقابله با تروریست ها، موجب ناخرسندی آمریکا و کشورهای غربی شده است.

در همین حال، اصرار مقامات غربی بر این موضوع که انفجار بمب، علت اصلی سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا به شمار می رود، سوال برانگیز است. این سانحه منجر به کشته شدن همه ۲۲۴ سرنشین هواپیمای روسی شد.

از سوی دیگر یک منبع آگاه دیپلماتیک اعلام کرد: سومین دور نشست وین برای حل بحران سوریه، روز شنبه ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) در هتل امپریال وین و با حضور نمایندگان ایران، برگزار می‌شود.

هاموند پیشتر در نشست امنیتی «منامه» با اشاره به اهمیت مبارزه با تروریسم گفت: مبارزه با افراط گرایی مهمترین چالش زمانه ما است. اگرچه کمی دیر شده اما انگلیس به ضرورت مبارزه با همه اشکال افراط گرایی و نه تنها نوع خشونت بار آن پی برده است.

وی اذعان کرد: برای دهه های متوالی ما به اشتباه، بین این دو مقوله تمایز قائل می شدیم.