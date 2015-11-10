استخوان ها وسیله شنیداری در برخی از نهنگ ها

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه های ایالتی سن دیهگو و کالیفرنیا دریافتند که استخوان نهنگ های بی ‌دندان (baleen whales) فرکانس های پایین امواج صوتی را جذب کرده و آن را به طور مستقیم به سمت گوش ها هدایت می کند تا جانور از این طریق آنها را بشنود.

گونه های مختلفی از نهنگ های بی ‌دندان همچون نهنگ آبی، نهنگ خاکستری و نهنگ باله که از جمله بزرگترین جانوران روی خشکی و دریاها محسوب می شوند، توانایی برقراری ارتباط از راه دور را برای بقای خود دارند.

دانشمندان معتقد هستند که تولید آوا و فرکانس صوتی پایین به عنوان راهی برای برقراری ارتباط و اشتراک گذاشتن اطلاعاتی چون فرصت های تغذیه و جفت گیری در بین جانوران بسیار مهم است.

گونه نهنگ های بی ‌دندان گروهی از نهنگ ها هستند که به جای دندان در دهان خود صفحه های شانه ای دارند که به هم فشرده بوده و متراکم هستند. بیشتر نهنگ های بزرگ جثه در این گروه از نهنگ ها جای می گیرند.

محققان در رابطه با عملکرد این سیستم شگفت انگیز چنین توضیح می دهند: «دو راه اصلی برای جذب و ارائه امواج صوتی در جانوران وجود دارد. یکی از راه ها، از طریق امواج فشار به وسیله گذر از بافت نرم صورت می گیرد و دیگری از طریق جذب توسط استخوان ها و انتقال آن به گوش انجام می شود.»

دانشمندان برای پیدا کردن و اثبات این مساله، از استخوان جمجمه یک نهنگ باله استفاده کرده و از طریق شبیه سازی توسط کامپیوتر روند فرایند جذب صدا و انتقال آن را بررسی نمودند. نتایج این آزمایش ها نشان می دهند که رسانایی استخوان امواج صوتی را فشرده و تقویت می کند و این نوع از استخوان های نهنگ ها ده بار نسبت به امواج صوتی فرکانس پایین حساس هستند.

این پژوهش ها پنجره ای جدید در رابطه با نحوه شنیداری موجودات جهان که از مکانیزم عجیبی پیروی می کنند، بر روی جانورشناسان باز کرده است. بعلاوه این تحقیقات نکته دیگری را نیز برای ما روشن می سازد و آن این است که ساختار آناتومیک موجودات زنده تصادفی نبوده و عملکردی است و اغلب در مسیرهای غیرمنتظره، با مهارت و به زیبایی طراحی شده اند.