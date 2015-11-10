اظهارات ضد و نقیض درخصوص آمار طلاق ازدواج های دانشجویی

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: سید محسن صادقی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی روز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان عنوان کرد: ازدواجهای دانشجویی دارای بالاترین سطح ثبات، نشاط و کمترین آمار طلاق است و همچنین خواستار تلاش برای توسعه اینگونه ازدواجها در بین جوانان شد.
این در حالی است که درست بهموازات این جلسه در نشست دیگری که باهدف بررسی ازدواجهای دانشجویی در دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد مشهد برگزار شده بود یکی از اساتید دانشگاه بهعنوان سخنران این جلسه عنوان کرد: بررسیها نشان میدهد بیشترین آمار طلاق در بین اصناف مربوط به ازدواجهای دانشجویی است.
باوجوداینکه آمارها در خراسان رضوی نشان میدهد که در کنار هر چهار واقعه ازدواج یک واقعه منجر به طلاق ثبت می شود اما معاون سیاسی و اجتماعی استاندار بابیان اینکه آمار طلاق در استان کاهشی برابر هفت و ششدهم درصد داشته است ابراز خوشحالی کرد و افزود: تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی و آسیبشناسی بهموقع برای مقابله با این پدیده و همچنین تشکیل اتاق فکر بسترساز این موفقیت بوده است.
گفتنی است طبق آمار در طی ششماهه ابتدای سال جاری تعداد ۳۸ هزار و ۷۱۸ واقعه ازدواج و در همین مدت تعداد ۹ هزار و ۸۱۰ واقعه طلاق به ثبت رسیده است که نشان میدهد به ازای هر چهار ازدواج یک واقعه طلاق به وقوع پیوسته است.
اصلیترین عامل طلاق تغییر سبک زندگی است
معاون اجتماعی استاندار خراسان رضوی همچنین بیان داشت: بر اساس نتیجهگیری اتاق فکر استانداری یکی از اصلیترین عوامل مؤثر در طلاق تغییر سبک زندگی در اثر فناوریهای نوین همچون تلفنهای همراه هوشمند، شبکههای اجتماعی و ماهواره است.
سید محسن صادقی در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان اظهار کرد: با تقویت معارف دینی در بین خانواده و تدوین برنامهای جامع بر اساس الگوی سبک زندگی اسلامی و ایرانی باهدف توسعه نشاط اجتماعی میتوان زمینه مقابله با این معضل اجتماعی را فراهم کرد.
طلاقها به دلیل عدم شناخت روابط زناشویی است
در همین راستا استاد صادقیان شامگاه سهشنبه در نخستین جلسه از سلسله جلسات آموزشی ازدواج دانشجویی که در دانشکده مهندسی آزاد مشهد برگزار شد اظهار کرد: ۸۵ درصد طلاقها به علت بلد نبودن روابط زناشویی است و این تصور غلط در جامعه و در بین افراد وجود دارد که این حوزه از زندگی نیاز به مهارتآموزی ندارد درصورتیکه ازدواج مرحله جدیدی در زندگی است و مهارتهای خاصی را میطلبد.
این کارشناس خانواده افزود: هرچقدر وقت و انرژی برای داشتن انتخاب درست در ازدواج بگذاریم مانند سرمایهگذاری در امری مهم است که بهموقع جواب میدهد.
صادقیان افزود: نمیتوان درباره ازدواج فقط بهصورت علمی و تئوریک صحبت کرد چراکه علم آموختنی است و برای اینکه در جای خودش مورداستفاده قرار گیرد باید تبدیل به فن و مهارت شود.
وی بابیان اینکه در هر مرحله از زندگی نیاز داریم تا تغییراتی در خود ایجاد کنیم ادامه داد: برای ایجاد این تغییرات مخصوصاً در مرحله ازدواج نیاز به آموزش داریم که بعد از ازدواج نیز ادامه آن ضروری هست.
الزام به ازدواج در دانشگاه نیست
وی بابیان اینکه ۹۵ درصد افرادی که ازدواج میکنند بعد از ازدواج از انتخاب خودشان راضی نیستند افزود: اینیک حالت طبیعی بعد از ازدواج است و به معنای این نیست که افراد در انتخابشان به خطا رفتهاند بلکه انتخاب اشتباه در مواردی است که افراد با شخصی مبتلابه اعتیاد، بیمار روانی و یا دارای فساد اخلاقی ازدواج کنند.
صادقیان در ادامه افزود: یکی از باورهای غلط در امر ازدواج به دنبال انسان کامل بودن است چراکه هیچ دختر یا پسری را نمیتوانیم بیابیم که از هر لحاظ بینقص و عاری از ایراد باشد.
این کارشناس و مشاور خانواده یکی از محورهای اصلی ازدواج را چگونگی انتخاب دانست و در این رابطه توضیح داد: ابتدا باید مراقب بود که انتخاب بر اساس جو گیری نباشد چراکه این امر در بسیاری از دانشجویان دیدهشده که دانشگاه را مکان ازدواج میدانند درصورتیکه دانشگاه مکان درس خواندن است.
صادقیان ازدواجهای دانشجویی را در شکلگیری این باور در بین دانشجویان دارای اهمیت خواند و گفت: نباید فریب ازدواجهای دانشجویی را خورد چراکه بیشترین آمار طلاق در بین اصناف مربوط به ازدواج دانشجویی است.
وی به باور غلط دانشجویان در این رابطه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در دانشگاه افرادی بافرهنگها و قومیتهای مختلف از سراسر کشور وجود دارند که گاهی اوقات افراد بهاشتباه تفاهم درزمینهٔ های علمی را به معنای تفاهم در مسئله ازدواج میدانند.
خانواده بهترین مرکز مشاوره
صادقیان در ارتباط با انتخاب درست در امر ازدواج توضیح داد: بهتر است که افراد خودشان مستقیماً انتخاب نکنند بلکه فقط فرد موردنظر را به خانواده معرفی کنند و امر انتخاب را به آناها واگذار کنند.
صادقیان دلیل این امر را در تکیه کردن بر تجربههای والدین دانست و افزود: اگر جوانان در امر ازدواج نظر والدین خودشان را مهم تلقی کنند درصد خطا در انتخاب کمتر خواهد شد چراکه ازدواجهای سنتی در جامعه با مشکلات کمتری مواجه بودهاند.
وی اظهار داشت: برخی عنوان میکنند که متفاوت بودن تیپهای شخصیتی و عدم شناخت طرفین از خلقیات یکدیگر منجر به طلاق میشود که این امر بهانهای بیش نیست چراکه افراد میتوانند خودشان را با یکدیگر هماهنگ نمایند بدون اینکه سعی در تغییر طرف مقابل داشته باشند.
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