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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد اعلام کرد:

نصب آب گرم کن‌های خورشیدی برای کنترل گازهای گلخانه‌ای در ملارد

نصب آب گرم کن‌های خورشیدی برای کنترل گازهای گلخانه‌ای در ملارد

ملارد-رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد گفت : نصب آب گرم کن های خورشیدی از راهکارهایی است که می تواند در کنترل گازهای گلخانه ای در ملارد موثر باشد.

سید علی عظیمی رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم کنترل گازهای گلخانه ای در این منطقه به عنوان طرحی ضروری و حائز اهمیت، اظهار داشت: تبدیل دامداری ها از شیوه های سنتی به صنعتی و نصب آب گرم کن های خورشیدی از راهکار هایی است که می تواند در کنترل گازهای گلخانه ای مثمر ثمر واقع شود.

وی افزود: شناسایی کانون های بحران که مبدا انتشار ریزگردها محسوب می شود، نیز از دیگر طرح هایی است که در سال آینده  دردستور کار قرار خواهد گرفت.

عظیمی گفت:ایجاد سپر و بادشکن نیز از مواردی است که می تواند از تشدید آسیب های وارده به روستاهای در معرض باد جلوگیری کند.

وی افزود:یکی از عوارض جدی چنین بادهایی تخریب اراضی کشاورزی است که با درخواست و تقاضای روستانشینان نسبت به انجام آن اقدام می کنیم.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد یادآور شد:امیدواریم با حمایت های دستگاه های مسئول اهداف و برنامه های طراحی شده برای سال آینده به نحو هر چه مطلوب تری اجرایی شود که با تحقق آن بخش قابل توجهی از نارسایی های موجود رفع خواهد شد.

کد مطلب 2962146

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