سید علی عظیمی رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم کنترل گازهای گلخانه ای در این منطقه به عنوان طرحی ضروری و حائز اهمیت، اظهار داشت: تبدیل دامداری ها از شیوه های سنتی به صنعتی و نصب آب گرم کن های خورشیدی از راهکار هایی است که می تواند در کنترل گازهای گلخانه ای مثمر ثمر واقع شود.
وی افزود: شناسایی کانون های بحران که مبدا انتشار ریزگردها محسوب می شود، نیز از دیگر طرح هایی است که در سال آینده دردستور کار قرار خواهد گرفت.
عظیمی گفت:ایجاد سپر و بادشکن نیز از مواردی است که می تواند از تشدید آسیب های وارده به روستاهای در معرض باد جلوگیری کند.
وی افزود:یکی از عوارض جدی چنین بادهایی تخریب اراضی کشاورزی است که با درخواست و تقاضای روستانشینان نسبت به انجام آن اقدام می کنیم.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد یادآور شد:امیدواریم با حمایت های دستگاه های مسئول اهداف و برنامه های طراحی شده برای سال آینده به نحو هر چه مطلوب تری اجرایی شود که با تحقق آن بخش قابل توجهی از نارسایی های موجود رفع خواهد شد.
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