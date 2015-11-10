اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت طلا افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز: دبیرکل اوپک می گوید توازان بازار نفت میان عرضه و تقاضا در سال ۲۰۱۶ میلادی بیشتر خواهد بود.

فایننشال تریبون : ایران آماده افزایش تولید نفت با رفع تحریم‌ها است.

رویترز : هر اونس طلا با ۴ دلار و ۳ سنت افزایش به رقم ۱۰۹۳.۸۳ دلار رسید.

یورو نیوز : بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بانکی را کاهش نمی دهد.

فایننشال تریبون : پروژه‌ های آب و فاضلاب ایران نیازمند ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری است.

داو جونز : حجم ذخایر ارزی سنگاپور در ماه اکتبر به ۲۴۹.۷۸ میلیارد دلار کاهش یافت.

بلومبرگ : شرکت هواپیمایی «بوئینگ» قراردادی به ارزش ۸ میلیارد دلار با شرکت «جت ایرویز» هند برای تحویل ۷۵ فروند هواپیمای ۷۳۷ امضا کرد.

رویترز : رئیس صندوق بین المللی پول گفت: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای کسری بودجه خود راهی جز انجام اصلاحات اقتصادی ندارند.

نیونیوز : حداقل دستمزد در ترکیه از ۳۴۳ دلار در ماه به ۴۴۶ دلار افزایش می یابد.

اینترفکس : اقتصاد اوکراین در حال ثبات گرفتن است.

فایننشال تریبون : ایران با بلژیک بر سر تجهیزات تولید گاز مایع طبیعی در حال رایزنی است.

رویترز : وزیر انرژی قطر گفت: در صورت تداوم کاهش بهای نفت، جهان با کمبود عرضه نفت مواجه خواهد شد.

فرانس ۲۴ : امارات ۲ فروند هواپیمای «پهباد» به ارزش ۱.۲۴ میلیارد دلار از سوئد خریداری می کند.