مدارس استان بوشهر تعطیل شد

قاسم قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تعطیلی از دیشب اعلام شد، اظهار کرد: مدارس در شهرستان های گناوه، دیلم، خارگ، دشتستان، تنگستان و بوشهر تعطیل است.

قائدی ادامه داد: سامانه بارشی جدید از عصر دیروز وارد استان بوشهر شد که تمامی نقاط استان را در برگرفت.

وی افزود: برابر اعلام هواشناسی این سامانه از بارش زیادی برخوردار است که باید مدیران آمادگی های لازم را داشته باشند.

قائدی اضافه کرد: تمامی اطلاعیه و اخطاریه های لازم به فرمانداران استان ارسال شده که آنها نیز جلسه مدیریت بحران را از قبل برگزار کردند و تمهیدات لازم نیز اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه خسارتی از این بارندگی اعلام نشده است، تصریح کرد: شدت این بارندگی ها امروز و فردا است و این سامانه از اواخر هفته از استان خارج می شود.