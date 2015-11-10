  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۷:۴۷

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر:

مدارس استان بوشهر تعطیل شد

بوشهر- مدیر کل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: با توجه به اعلام بارندگی شدید در این استان در برخی از شهرستان ها مدارس تعطیل اعلام شد.

قاسم قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تعطیلی از دیشب اعلام شد، اظهار کرد: مدارس در شهرستان های گناوه، دیلم، خارگ، دشتستان، تنگستان و بوشهر تعطیل است.

قائدی ادامه داد: سامانه بارشی جدید از عصر دیروز وارد استان بوشهر شد که تمامی نقاط استان را در برگرفت.

وی افزود: برابر اعلام هواشناسی این سامانه از بارش زیادی برخوردار است که باید مدیران آمادگی های لازم را داشته باشند.

قائدی اضافه کرد: تمامی اطلاعیه و اخطاریه های لازم  به فرمانداران استان ارسال شده که آنها نیز جلسه مدیریت بحران را از قبل برگزار کردند و تمهیدات لازم نیز اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه خسارتی از این بارندگی اعلام نشده است، تصریح کرد: شدت این بارندگی ها امروز و فردا است و این سامانه از اواخر هفته از استان خارج می شود.

