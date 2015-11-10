۱۴۱ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری کشت می شود

ذبیح الله غریب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۴۱ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری زیر کشت انواع محصولات زراعی می رود، اظهار داشت: گندم، جو، برنج، غلات، ذرت علوفه ای، یونجه، عدس، سیب زمینی، پیاز و... مهمترین محصولات زراعی استان چهارمحال و بختیاری است که در این استان کشت می شود.

وی بیان کرد: محصولات کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری جزو مرغوب ترین محصولات کشاورزی کشور به شمار می رود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه از سطح اراضی استان چهارمحال و بختیاری ۴۸ هزار و ۲۲۱ هکتار به باغات استان اختصاص دارد، عنوان کرد: مهمترین محصولات باغی استان شامل انگور، بادام، گردو، هلو، سیب و... است که بیشترین محصولات باغی استان در شهرستان سامان این استان برداشت می شود.

ذبیح الله غریب تاکید کرد: قطب محصولات باغی استان چهارمحال و بختیاری شهرستان سامان است که بیشترین محصولات باغی استان نظیر بادام از این منطقه برداشت می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری افزود: به واسطه شرایط آب و هوایی استان چهارمحال و بختیاری و قرار گرفتن در حوزه استان های سردسیر، کیفیت محصولات زراعی به واسطه کمتر مصرف کردن از سموم شیمیایی بیشتر است و محصولات کشاورزی و باغی استان چهارمحال و بختیاری از مرغوبیت بالایی برخوردار است و بازار پسندی بالایی نیز دارد.