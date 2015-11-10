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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۷:۵۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

جزئیات بارش‌ها در لرستان/ارتفاعات و گردنه‌ها سفیدپوش شد

جزئیات بارش‌ها در لرستان/ارتفاعات و گردنه‌ها سفیدپوش شد

خرم آباد - مدیر کل مدیریت بحران لرستان جزئیات بارندگی ها در این استان را اعلام کرد.

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بارندگی ها در لرستان تا ساعت صبح امروز اظهار داشت: میزان بارندگی ها در مرکز لرستان ۲۸ میلی متر بوده است.

وی با اشاره به بارش ۲۹ میلی متر باران در شهرستان پلدختر عنوان کرد: همچنین این میزان در شهرستان دورود ۲۶ میلی متر، رومشکان ۲۱ میلی متر، نور آباد ۱۹ میلی متر و کوهدشت نیز ۱۸ میلی متر بوده است.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان میزان بارشها در شهرستان الشتر را ۱۴ میلی متر، بروجرد ۱۱ میلی متر، ازنا ۱۰ میلی متر و الیگودرز را پنج میلی متر اعلام کرد.

آریایی تصریح کرد: این بارش ها تا اواخر وقت امروز سه شنبه ادامه دارد.

وی همچنین از بارش برف در ارتفاعات و گردنه  های لرستان خبر داد و گفت: با تمهیدات صورت گرفته در سطح شهرستانها با محوریت فرمانداران خوشبختانه تا این ساعت مشکل خاصی در سطح استان بر اثر این بارندگی ها گزارش نشده است.

کد مطلب 2962159

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