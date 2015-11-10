رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بارندگی ها در لرستان تا ساعت صبح امروز اظهار داشت: میزان بارندگی ها در مرکز لرستان ۲۸ میلی متر بوده است.

وی با اشاره به بارش ۲۹ میلی متر باران در شهرستان پلدختر عنوان کرد: همچنین این میزان در شهرستان دورود ۲۶ میلی متر، رومشکان ۲۱ میلی متر، نور آباد ۱۹ میلی متر و کوهدشت نیز ۱۸ میلی متر بوده است.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان میزان بارشها در شهرستان الشتر را ۱۴ میلی متر، بروجرد ۱۱ میلی متر، ازنا ۱۰ میلی متر و الیگودرز را پنج میلی متر اعلام کرد.

آریایی تصریح کرد: این بارش ها تا اواخر وقت امروز سه شنبه ادامه دارد.

وی همچنین از بارش برف در ارتفاعات و گردنه های لرستان خبر داد و گفت: با تمهیدات صورت گرفته در سطح شهرستانها با محوریت فرمانداران خوشبختانه تا این ساعت مشکل خاصی در سطح استان بر اثر این بارندگی ها گزارش نشده است.