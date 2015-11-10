دعوت پاکستان از هند برای شرکت در کنفراس «قلب آسیا-روند استانبول»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «جیو»، پاکستان برای اولین بار از وزير امور خارجه هند برای شرکت در کنفرانس منطقه ای «قلب آسیا- رونداستانبول» درخصوص اوضاع افغانستان دعوت کرد.

پاکستان علاوه بر هند، از ۲۵ کشور ديگر منطقه ای از جمله ايران، روسيه، چين، ترکيه و عربستان هم براي شرکت در این کنفرانس دعوت کرده است.

«قاضی خلیل الله» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در گفتگو با «جیو نیوز» بیان داشت: هند نیز یکی از کشورهای عضو قلب آسیا است.

دعوت نامه ها برای شرکت در کنفرانس از سوی «سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر در امور خارجی و «صلاح الدین ربانی» وزیر خارجه افغانستان برای ۱۴ کشور عضو و ۱۷ کشور حمایت کننده فرستاده شده است.

تاکنون «دهلی نو» به دعوت رسمی «اسلام آباد» پاسخی نداده است. اين کنفرانس در تاریخ ۷ دسامبر( ۱۶ آذر) در سطح وزيران امور خارجه کشورهای دعوت شده، به ميزبانی اسلام آباد برگزار خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، چین سال گذشته ميزبان اين کنفرانس بود. این نشست بیش از هر موضوع، به مسايل و اوضاع افغانستان می پردازد.

اين کنفرانس درحالي برگزار مي شود که تنش های سياسی و اختلاف ها ميان پاکستان و افغانستان هم به شدت افزايش يافته است.

کنفرانس قلب آسيا- روند استانبول با محوريت بررسی اوضاع افغانستان نخستين بار در سال ۲۰۱۱ در شهر استانبول، دومين نشست در سال ۲۰۱۲ در افغانستان، سومين دور آن در سال ۲۰۱۳ در شهر «آلماتی» قزاقستان برگزار گرديد.