فروش ۹۳ میلیارد تومان گازوییل در ۲ مرز باشماق و سیرانبند كردستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان، فریدون یاسمی با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اجرای طرح فروش باک پر گازوییل در مرز باشماق مریوان که از دهم شهریورماه آغاز شده است، فروش این فرآورده نفتی از طریق مرز یادشده تا سوم آبانماه امسال به ۹۲۴ میلیارد ریال رسیده است.

مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی استان کردستان گفت: در مرز سیران بند نیز فروش گازوییل به روش باک پر در بازه زمانی یادشده شش میلیارد ریال بوده است.

به گفته وی، مبالغ حاصل از فروش گازوییل به شیوه یادشده در این دو مرز ( باشماق مریوان و سیران بند بانه) به خزانه دولت واریز شده است.

وي افزود: در طرح باک پر خودروهای خروجی از مرز ایران به سمت کشورهای مقصد، باید باک سوخت خود را پر کنند.

یاسمی افزود: جمع آوری باکهای اضافه و جاسازی شده در خودروهای خروجی از مرز، توجه به استاندارد سازی باک خودروها و الزام به رعایت آن، همچنین جلوگیری از خروج غیرمجاز سوخت، از ویژگیهای مهم اجرای طرح فروش باک پر گازوییل است.

وی در پایان عنوان کرد: مبنای نرخ گذاری در این طرح، قیمت گازوییل در نخستین جایگاه سوخت آنسوی مرز ایران است که به وسیله کمیته نرخ گذاری استان مربوطه اعلام می شود.

قاچاق سوخت از مرزهای کردستان طی چند سال اخیر وجود داشته و علیرغم اجرایی کردن طرح انسداد مرزها همچنان این معضل در مرزهای استان وجود دارد.