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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۸:۲۳

در دیدار وزیر خارجه بلژیک؛

امیرعبداللهیان: تروریسم مشکل مشترک غرب آسیا و اروپاست

امیرعبداللهیان: تروریسم مشکل مشترک غرب آسیا و اروپاست

معاون عربی آفریقایی وزیر خارجه کشورمان تروریسم را مشکل اصلی و مشترک منطقه با اروپا دانست و بر اولویت مبارزه با این پدیده خطرناک تصریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ریندرز، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک و حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان عصر دوشنبه  در تهران دیدار و پیرامون تحولات منطقه بویژه سوریه و یمن گفتگو کردند.

وزیر خارجه بلژیک در خصوص بحرانهای منطقه اظهار داشت: راه حل سیاسی بعنوان تنها مکانیزم حل مشکلات منطقه می باشد و بر ایفای نقش اتحادیه اروپا در حل و فصل مسائل منطقه نیز تاکید نمود.

وی افزود: مشکلات منطقه ناشی از تروریسم و افراط گرایی است.

وزیر خارجه بلژیک با تاکید بر مشارکت همه بازیگران منطقه ای و بین المللی برای حل بحرانهای منطقه، نقش جمهوری اسلامی ایران در راه حلهای منطقه ای را بارز و حائز اهمیت دانست.

معاون وزیر خارجه کشورمان نیز در این دیدار، تروریسم را مشکل اصلی و مشترک منطقه با اروپا دانست و بر اولویت مبارزه با این پدیده خطرناک تصریح کرد و بر ضرورت حل همه مسائل منطقه در یک چارچوب سیاسی و دموکراتیک تاکید نمود.

کد مطلب 2962167

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