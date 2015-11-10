نظر مدیر اجرایی نمایشگاه بیستم مطبوعات درباره نمایشگاه بیست و یکم

حسین صفری نماینده موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران که مجری دوره بیستم نمایشگاه مطبوعات بود، با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه بیست و یکم که در مصلای تهران در حال برگزاری است، به خبرنگار مهر گفت: امسال با صلاحدید و شرایط خاصی که به وجود آمد، مجری نمایشگاه مطبوعات تغییر کرد اما واسپاری این نمایشگاه با توجه به تعدد نمایشگاه‌ها در حوزه فعالیت‌های وزارت ارشاد از جمله نمایشگاه کتاب، نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و نمایشگاه‌های تخصصی دیگر، کاری اصلی و مبنایی بود که با نگاه صحیح وزیر ارشاد صورت گرفت.

وی ضرورت تامین محلی دائمی برای نمایشگاه‌های حوزه فرهنگ را یادآور شد و در ارزیابی خود از نحوه برگزاری نمایشگاه مطبوعات به جهت اجرا، تاکید کرد: من چیزی افزون بر نمایشگاه سال قبل در نمایشگاه امسال مطبوعات ندیدم البته اجرا مرحله دوم کار یک نمایشگاه است، مسئله اصلی و اول همان بحث مکان برگزاری یک نمایشگاه است که واقعیت این است که مصلی مکان استانداردی برای برگزاری یک نمایشگاه نیست.

به گفته صفری مدیر اجرایی ۱۰ دوره اخیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم بوده است، سال گذشته برای برپایی برخی از بخش‌های نمایشگاه مطبوعات، از نمایشگاه کتاب فرانکفورت هم الگوبرداری شده بود؛ از جمله در حوزه امکانات رفاهی برای بازدیدکنندگان و امکاناتی که در جانمایی‌ها برای غرفه‌داران به وجود آمد. ایجاد سایت برای انتخاب غرفه‌ها و تهیه نقشه آنلاین برای نمایشگاه، پذیریایی از بازدیدکنندگان در ایستگاه‌های مطبوعات، از دیگر نمونه‌هایی بود که در دوره قبل نمایشگاه مطبوعات با الگوبرداری از نمایشگاه کتاب فرانکفورت، به مرحله اجرا درآمده بود.