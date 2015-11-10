به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرچک با حضور مسئولان و مدیران اجرایی و اعضای این ستاد برگزار شد.

مسعود مرسل پور فرماندار قرچک در این جلسه با اشاره به مصوبات جلسات گذشته این شورا اظهار داشت: در جلسات گذشته شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرچک، مصوباتی توسط اعضا به تصویب رسید و باید از همه ظرفیت ها برای اجرایی کردن این مصوبات استفاده کرد.

وی افزود: باید از ظرفیت دستگاه ها و نهادهای مختلف قرچک برای حل مشکلات فرهنگی و توجه به دغدغه های موجود در این زمینه استفاده کرد.

مرسل پور ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید در زمینه آن فرهنگسازی لازم صورت پذیرد، فرهنگسازی در زمینه مبارزه با مصرف دخانیات است و باید در این راستا از ظرفیت های تبلیغی شهرستان قرچک بهره گرفت.

وی اضافه کرد: امروز اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با مواد دخانی باید توسط دستگاه ها و نهادهای مسئول پیگیری شود.

وی ساماندهی تبلیغات شهری و محیطی در شهر قرچک را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: باید تبلیغات شهری در قرچک ساماندهی و پس از طی کردن مراحل قانونی در معرض دید قرار بگیرد.

گفتنی است ساماندهی وضعیت سفره خانه های شهرستان از موضوعات مهم در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرچک بود و با رأی اکثریت اعضا مقرر شد تا کمیته ای با حضور اداره میراث فرهنگی، اتاق اصناف، دادگستری و دبیر شورای فرهنگ عمومی شکل بگیرد.

همچنین در راستای این موضوع مقرر شد ایجاد پارک بدون دخانیات توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر قرچک در دستور کار قرار گیرد.