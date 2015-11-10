به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره كل حملونقل و پایانههای استان قزوین، رحمت شعبانی دراینباره اظهار کرد: رانندگان حملونقل عمومی جادهای دارای كارت هوشمند فعال استان میتوانند با بهرهگیری از سیستم پیامك اطلاعرسانی از عملکرد سیستمهای مختلف حملونقل عمومی مرتبط مطلع شوند.
وی افزود: رانندگان حملونقل عمومی استان میتوانند با ثبتنام در سامانه جامع اطلاعرسانی با دریافت پیامک از عملکرد سیستمهای مختلف حملونقل عمومی مرتبط مطلع شوند.
شعبانی بیان کرد: دیتابیس حملونقل جادهای جهت اطلاعرسانی انواع فعالیتهای حملونقلی به رانندگان راهاندازی شده است. تمامی رانندگان حملونقل عمومی و مالکان ناوگان حملونقل جادهای میتوانند از تلفن همراه خود عدد ۲ را بهصورت پیامک به شماره ۸۹۹۹ ارسال کنند و در صورت عدم دریافت پاسخ با مراجعه به كانون انجمنهای صنفی استان قزوین از صحت شماره همراه خود در سیستم کارت هوشمند اطمینان حاصل کنند.
وی خاطرنشان كرد: چنانچه شماره همراه رانندگان منطبق با شماره درجشده در پرونده کارت هوشمند آنان باشد تمامی تغییرات و امور قابل انجام با استفاده از کارت هوشمند بهصورت پیامک برای راننده ارسال خواهد شد. ایشان تصریح كرد: رانندگان و مالکان ناوگان حملونقل عمومی جادهای میتوانند برای اطلاع از تغییرات کارت هوشمند عدد ۱۲ , اطلاعات بارنامه عدد ۱۳ , صورتوضعیت عدد ۱۴ کارت سلامت عدد ۱۵، معاینه فنی عدد ۱۶ و CMR عدد ۱۷ را از شماره همراه ثبتشده در دیتابیس به سامانه ۶۰۴۰۱۴۱ پیامک نمایند. در صورت عدم تمایل به دریافت پیامکها نیز میتوانند برای غیرفعال سازی هر یک از موارد کارت هوشمند عدد ۲۲ , اطلاعات بارنامه عدد ۲۳ , صورتوضعیت عدد ۲۴ کارت سلامت عدد ۲۵ معاینه فنی عدد ۲۶ و CMR عدد ۲۷ را از شماره همراه خود به سامانه ۶۰۴۰۱۴۱ ارسال کنند.
شعبانی در خاتمه ضمن تأکید بهتمامی دارندگان کارت هوشمند رانندگی و ناوگان حملونقل بار و مسافر عمومی برونشهری گفت: با اطمینان از صحت شماره همراه خود در پرونده کارت هوشمند نسبت به عضویت در دیتابیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای كشور اقدام نموده تا بااطلاع از امور انجامشده از سوءاستفادههای احتمالی از کارت هوشمند خود مطلع شوند.
