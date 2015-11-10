به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که هلند از حضور در بازی های یورو ۲۰۱۶ باز ماند، آرین روبن مطمئن نیست که آیا فصل دیگری برای تیم ملی هلند بازی خواهد کرد یا خیر.

این بازیکن هلندی فکر می‌کند این آخرین فصل بازی‌اش برای تیم ملی هلند خواهد بود.

هلند که در جام جهانی ۲۰۱۴ موفق به کسب مقام سوم جهان شد، در رسیدن به بازی‌های یورور ۲۰۱۶ ناکام ماند و در گروه خودش چهارم شد.

روبن ۳۱ ساله معتقد است این شکست موقعیت هر یک از بازیکنان در تیم ملی را با شک روبه رو کرده است. این مهاجم گفت: این شکست به معنی این است که جایگاه همه در تیم ملی متزلزل شده و ممکن است من در دوره بعد در تیم ملی باشم، ممکن هم هست نباشم.

این بازیکن هلندی افزود: اما من معتقدم ما می‌توانیم به جام جهانی ۲۰۱۸ برسیم ، در غیر این صورت من از فوتبال در سطج تیم ملی بازنشسته می‌شوم.