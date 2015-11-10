  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷

احتمال انتقال پودولسکی به تیم آلمانی

احتمال انتقال پودولسکی به تیم آلمانی

برخی از گزارش‌ها حاکی از این است که لوکاس پودولسکی برای انتقال به تیم فوتبال هافنهایم آلمان به نتیجه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گفته می‌شود پودولسکی به زودی از گالاتاسرای ترکیه راهی بوندس لیگا می‌شود تا برای تیم هافنهایم بازی کند. با این حال هافنهایم این خبرها را رد کرده و اعلام کرده پیشنهادی برای پودولسکی نداشته است.

رسانه های ترک خبر انتقال لوکاس پودولسکی مهاجم ملی‌پوش آلمانی به بوندس لیگا را مطرح کرده‌اند و می‌گویند هافنهایم پیشنهاد این انتقال را مطرح کرده چون به کمکی که این مهاجم می‌تواند به تیم بکند، علاقه‌مند است.

برمبنای این گزارش‌ها مبلغ ۶ میلیون یورو برای این انتقال پیشنهاد شده، اما باشگاه ترکیه‌ای مبلغ بیشتری را در نظر دارد. این در حالی است که باشگاه هافنهایم تمایلی برای افزایش رقم پیشنهادی خود ندارد.

هافنهایم به تازگی هاب استینوز را به عنوان سرمربی انتخاب کرده تا با پایان قرارداد مارکوس گیزدول در پایان فصل، جایگزین وی شود.

پودولسکی از آرسنال به گالاتاسرای ترکیه رفته بود.

کد مطلب 2962196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها