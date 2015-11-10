احتمال انتقال پودولسکی به تیم آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، گفته میشود پودولسکی به زودی از گالاتاسرای ترکیه راهی بوندس لیگا میشود تا برای تیم هافنهایم بازی کند. با این حال هافنهایم این خبرها را رد کرده و اعلام کرده پیشنهادی برای پودولسکی نداشته است.
رسانه های ترک خبر انتقال لوکاس پودولسکی مهاجم ملیپوش آلمانی به بوندس لیگا را مطرح کردهاند و میگویند هافنهایم پیشنهاد این انتقال را مطرح کرده چون به کمکی که این مهاجم میتواند به تیم بکند، علاقهمند است.
برمبنای این گزارشها مبلغ ۶ میلیون یورو برای این انتقال پیشنهاد شده، اما باشگاه ترکیهای مبلغ بیشتری را در نظر دارد. این در حالی است که باشگاه هافنهایم تمایلی برای افزایش رقم پیشنهادی خود ندارد.
هافنهایم به تازگی هاب استینوز را به عنوان سرمربی انتخاب کرده تا با پایان قرارداد مارکوس گیزدول در پایان فصل، جایگزین وی شود.
پودولسکی از آرسنال به گالاتاسرای ترکیه رفته بود.
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