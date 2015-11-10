«تیترنویسی در وب» به قلم مجید رضاییان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب، دومین پژوهش نظری، تجربی در موضوع تیترنویسی است که در ۸ فصل صورت گرفته و حاصل تجربیات نویسنده و تیتر نویسان حرفه ای وب است.

مجید رضائیان که سابقه ممتد روزنامه‌نگاری و سردبیری دارد، بر این باور است که تیتر نویسی در وب، به دلیل ویژگی‌های خاص وب نگاری، پیچیده‌تر است و گاه تیتر نویس مجبور می‌شود از قواعد تیتر نویسی تا حدودی فاصله بگیرد. وی البته معتقد است «تیتر نویسی در وب یک، با وب ۲» تفاوت دارد. او در این اثر تفاوت های این دو را مورد بررسی قرار داده است.

کتاب «تیترنویسی در وب» شامل مبانی شکل‌گیری تیتر در وب است که به بررسی شکل‌گیری معنا در جهان مجاز و واقعیت پرداخته است. این که در جهان واقعی، «شکل‌گیری معنا»، «معرفت شناسانه» است و در جهان وب، «معنا» تنها بر دانستن‌های سطحی و ترکیبی استوار است.

وی با استفاده از مفهوم بینا متن و بینا رسانه، واژه بدیعی به نام «بینا تیتر» را به بحث می‌گذارد. عوامل تأثیر گذار بر تیتر وب، فصل بعدی است که به موضوع «تابعیت تیتر در وب از متن یا حاشیه» می‌پردازد و خلاصه یک پژوهش از دانشگاه آتن تحت عنوان «تیتر های تأثیرگذار از دید مخاطبان و کاربران» را بررسی می کند.

نویسنده پس از ذکر کارکردهای هشت گانه تیترهای چاپی و کارکردهای یازده گانه تیترهای اینترنتی، به «ویژگی‌های تیتر در وب نگاری» می پردازد. عناصر ساختاری چهارگانه و ویژگی‌های نه گانه تیتر در وب، این فصل را شامل می شود. در فصل بعدی، «تکنیک‌های تیتر نویسی در وب»، به طور مستقل و با ذکر نمونه، معرفی شده و توصیه‌های کلیدی مت تامسون، سردبیر و تیتر نویس حرفه‌ای وب (سایت NPR بوستون) و برایان کاسل، طراح و دیزاینر و نویسنده وب (از کالج کلمبیا در شیکاگو) را مورد بررسی قرار داده است. به باور نویسنده، در فضای آنلاین ژورنالیسم فارسی، نقش تأثیرگذار یونس شکرخواه و تأثیراتی که او بر سردبیری و تیتر نویسی وب در سایت های فارسی زبان بر جای گذاشته- در مقایسه با سردبیران حرفه ای وب دنیا- غیر قابل کتمان است.

تیتر در دو سبک وب نگاری خبری، شامل بلوک نویسی رویترز و سبک الماس خبری، در کنار انواع تیتر تحلیلی، فصول بعدی کتاب را تشکیل می دهند. فصل آخر به تیتر نویسی در وب، از شبکه‌های اجتماعی تا آینده اختصاص دارد که جدای از بررسی تیتر نویسی در شبکه‌های اجتماعی، به ظهور پدیده «تیتر- لید» در شبکه‌های اجتماعی موبایلی می‌پردازد و در بخش آخر با مطرح کردن چشم انداز تیترنویسی در وب آینده یا وب هوشمند، این بحث را به میان می‌کشد که؛ «به زودی نرم افزار به جای شما تیتر می‌زند».

رضاییان این بحث را از پژوهشی که دانشگاه‌های لایپزیک و اولم آلمان انجام داده‌اند، استفاده کرده و به طور خلاصه، تأثیر هوشمند شدن وب بر تیترنویسی آینده را مطرح کرده است و برای نخستین‌بار موضوعی به نام «تیتر هوشمند» را در این اثر معرفی می کند.

کتاب «تیتر نویسی در وب»، ۱۲۰ صفحه در قطع رقعی و با قیمت ۸۰۰۰ تومان راوانه بازار نشر شده است که هم اکنون در ایام نمایشگاه مطبوعات، در غرفه ۲۷۸ (انتشارات ثانیه) موجود است.

پیش از این، کتاب «تیترنویسی» که در سال ۹۱ از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، منتشر شده بود، ویراست دوم آن در ماه گذشته رونمایی و نقد شد. گفتنی است کتاب «تیترنویسی در وب» در راستای دو اثر قبلی از این نویسنده، عملاً مبحث پژوهشی و آموزشی تیترنویسی را، برای دانشجویان و روزنامه نگاران ارتقأ داده است.