به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی پیشین تیم های اورتون و منچستریونایتد که سال گذشته پس از حضوری هفت ماهه در اولدترافورد راهی لالیگا شد، از هدایت رئال سوسیه‌داد برکنار شد.

در بیانیه ای که بر روی سایت باشگاه اسپانیایی قرار گرفته، آمده است: رئال سوسیه داد تصمیم گرفته قرارداد خود با دیوید مویس را به پایان برساند.

بر پایه این گزارش، اوزه بیو ساکریستان که پیش از این در تیم بارسلونا به عنوان دستیار فعالیت کرده، جایگزین مویس در سوسیه داد شده است.

ساکریستان گفت: از اینکه به عنوان مربی رئال سوسیه داد انتخاب شده ام به خودم افتخار می کنم. لحظات چالش برانگیزی پیش روی من قرار دارد که سرشار از شور می‌کند مرا.