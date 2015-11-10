به گزارش خبرگزاری مهر، در کنگره بزرگداشت احمد عزیزی که با حضور سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد، مهدی قزلی و جواد محقق مدیرعامل و معاون شعر بنیاد و همچنین جمعی از شاعران کشور در کرمانشاه برگزار خواهد شد، از دو کتاب منتشر نشده این شاعر کرمانشاهی رونمایی به عمل خواهد آمد.

کتاب «قاف غزل، قوس غزل» که امتیاز انتشار آن در زمان سلامت عزیزی به انتشارات «عصر» واگذار شده بود، در دوران بیماری وی به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان منتقل شد و بنیاد این کتاب را با نشان انتشارات علمی- فرهنگی، که ناشر همکار بنیاد است، منتشر کرده است و کتاب «شطح عزیز» شامل ادداشت‌ها و شطحیات عزیزی است که پیش از این(طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰) در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسیده بود دو کتابی است که در این همایش رونمایی می شود.

عواید انتشار این کتاب به خانواده احمد عزیزی اختصاص خواهد یافت.

محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، دکتر مسعود کوثری، مدیرعامل انتشارات علمی فرهنگی، محسن مومنی شریف، رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، و شاعرانی چون علیرضا قزوه، محمدحسین جعفریان، فاضل نظری، سعید بیابانکی، بیژن ارژن، پرویز بیگی حبیب‌آبادی، علی داوودی و رضا اسماعیلی در این سفر معاون فرهنگی وزیر ارشاد و مدیرعامل بنیاد را همراهی خواهند کرد.

کنگره بزرگداشت احمد عزیزی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با همراهی حوزه هنری این استان، روز چهارشنبه در تالار بزرگ «انتظار» در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در این کنگره، مقالات علمی و پژوهشی خود را با محوریت زندگی و بوطیقای شعر عزیزی ارائه خواهند کرد.