۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۹:۱۸

در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود؛

برپایی نشست دانشجویی «حرف نو» با حضور کارشناسان سیاسی

دومین نشست دانشجویی «حرف نو» با حضور کارشناس مسائل سیاسی درباره موضوع ایران و آمریکا در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست های حرف نو به منظور پاسخگویی به نیازهای مخاطبین و فعالان فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران ا حضور کارشناسان خبره و موضوعات متنوع فرهنگی اجتماعی و سیاسی برپا می شود.

دومین نشست از این نشست ها به موضوع «خاورمیانه بزرگ» طرح مورد ادعای غرب، بررسی نقشه های تجزیه منطقه غرب آسیا (موسوم به خاورمیانه)، چرایی اهمیت خلیج فارس، نقش ایران در تحولات منطقه و جهان و همچنین نقش امریکا در تحولات منطقه و جنگ های نیابتی اختصاص دارد.

در این نشست دکتر محمدصادق کوشکی عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل حضور دارد و نشست روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه در سالن همایش های رازی دانشگاه  با حضور فعالان دانشجویی و علاقمندان برگزار می شود.

پاسخگویی به پرسش های دانشجویان نیز یکی دیگر از برنامه های  این نشست صمیمانه است.

