نشست زمین در خیابان ولیعصر/ وضعیت ترافیکی معابر پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن عابدی درباره آخرین وضعیت ترافیکی در بزرگراه ها و خیابان های اصلی پایتخت به دنبال بارش باران و همچنین نشست زمین در خیابان ولیعصر گفت: در محدوده جنوب به شمال خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع شهید بهشتی، روبروی پارک ساعی، زمین در لاین عمومی به طول ۱۵ متر و عرض کامل راه نشست کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه لاین عمومی به دلیل این نشست قابلیت تردد وسایل نقلیه را ندارد، از این رو پلیس برای عبور خودروها از لاین BRT استفاده کرده و خودروها را به فاصله ۱۰۰ متر جلوتر از محل نشست زمین هدایت کرده و پس از آن خودروها می توانند در مسیر اصلی حرکت کنند.

عابدی با اشاره به اینکه هم اکنون ماموران شهرداری در محل حادثه حضور دارند، افزود: با توجه به بارش باران اما اکثر مسیرها و بزرگراه های پایتخت، ترافیک روانی دارند. البته کندی حرکت در بزرگراه نواب، مسیر جنوب به شمال، گزارش شده است.

وی به رانندگان توصیه کرد: ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی را با خودروهای دیگر مراعات کرده و در طول مسیر با آرامش رانندگی کنند.