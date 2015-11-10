زمان تحویل خودروها؛ حداقل یک هفته، حداکثر ۳۰روز

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج در ارتباط تلفنی با برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت: علت تاخیر در اجرا این بود که برای اجرای این طرح، نیاز به هماهنگی با دستگاههای مختلف بود که پیچیدگی‌های زیادی داشت؛ به ویژه در بخش کارت اعتباری که قرار است اجرا شود، آمادگی واحدهای تولیدی مهم است که بتوانند شماره کد کالا را ارائه کنند و این کاری زمان‌بر بود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این تسهیلات برای مصرف‌کننده است؛ زیرا قراردادی که خودروسازان با مصرف‌کنندگان منعقد می‌کنند مبنای تسهیلات قرار می‌گیرد و اگر این قراردادها نباشد، تسهیلاتی به خودروساز داده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در واقع، این تسهیلات براساس تنزیل اسناد تجاری است و بر مبنای آن، تسهیلات به خودروساز داده می‌شود، ضمن اینکه در درجه اول، مصرف‌کنندگان از مزایای این طرح برخوردار می‌شوند، البته فروشنده یا خودروساز هم از این تسهیلات بی‌نصیب نخواهند بود؛ اگرچه باید بیش از گذشته در جهت خدمات پس از فروش و ارتقای کیفیت اقدام کرد و در این زمینه، برنامه‌های مفصلی وجود دارد که باید اجرا شود تا اعتماد مصرف‌کننده به صنعت داخلی از بین نرود.

به گفته خسروتاج، ایران‌خودرو و سایپا در مجموع، در نخستین روز اجرای طرح وام ۲۵ میلیون تومانی، بیش از ۱۲ هزار دستگاه خودرو فروش داشتند و این به معنای استقبال خوب خریداران است.

همچنین خان‌کرمی، معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو در پاسخ به این پرسش که کدام یک از محصولات ایران خودرو در این طرح عرضه شده است، گفت: در فرآیندی که طراحی کردیم؛ تقریبا همه محصولات ایران‌خودرو اعم از گروه‌های ۲۰۶، پژو ۴۰۵، تندر، سمند، خودروهای رانا، دنا و وانت آریسان و پی‌کاپ تندر و در مجموع، حدود ۲۰ خودرو را شامل می‌شود، این در حالی است که پژو پارس سال که مطلوبیت ویژه‌ای در بین مشتریان دارد نیز در این طرح مشارکت داده شده است.

۷۲۰۰ نفر پول واریز کردند

وی درباره فرآیند ثبت نام گفت: با توجه به اینکه روز نخست ازدحام بود، در ساعات اولیه کمی اختلال ایجاد شد اما از ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه فرآیند ثبت نام شروع شد و تا ساعت ۱۳، حدود ۵۵۰۰ دستگاه و تا ساعت حدود ۱۷ و پانزده دقیقه، حدود ۱۱ هزار پیش ثبت نام انجام شد و از این مقدار تا ساعت ۱۷، حدود ۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه واریز وجه داشتند.



خان‌کرمی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو درباره زمان تحویل خودروها گفت: بحث بر این بود خودروهایی باید تحویل مشتریان شود که تحویل آن فوری باشد، این در شرایطی است که حدود ۱۲۰۰ دستگاه خودرو در روز تولید می کنیم و از نظر تحویل مشکلی نخواهیم داشت، افزود: حداقل زمان تحویل، یک هفته تا حداکثر یک ماه پس از زمان تکمیل مالی است.



در ادامه رضا تقی‌زاده، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: این طرح حدود ۱۸ نوع خودرو از جمله انواع پراید، تیبا، گروه ال ۹۰، پارس تندر ، آریو، برلیانس و از وانت‌ها هم وانت پی‌کاپ دوکابینه ریچ و وانت ۱۵۱ و زامیاد را شامل می‌شود.

در ادامه تقی زاده گفت: با توجه به اینکه ظرفیت‌های پارکینگ‌های سایپا محدود است ابتدا خودروهای موجود در نمایندگی ها به محض اینکه مدارک تکمیل شد خودرو همان روز تحویل مشتری می‌شود و خودروهای داخل پارکینگ نیز بلافاصله حمل می شود و خودروهایی که در مرحله تولید هستند تا حدود یک ماه تحویل مشتری می‌شود.



تقی‌زاده معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی سایپا با اشاره به اینکه تقاضا بیشتر برای تیبا و پراید بود، گفت: حدود ۷۰ درصد از ثبت نام‌ها برای این دو گروه بود و حدود ۲۰ درصد از متقاضیان هم گروه تندر و پارس تندر و حدود ۶ درصد وانت‌های زامیا و ۴ درصد بقیه آریو و برلیانس و ریچ را انتخاب کردند.

وی افزود: براساس مصوبه، این طرح تا ۳۰ اردیبهشت سال ۹۵ خودروهای قابل تحویل بود؛ بنابراین اگر کسی بخواهد در طرح سایپا ثبت نام کند و بخواهد خودرویش را در بهمن یا اسفند یا آذر و فروردین تحویل بگیرد برای آن ماه مورد نظرش هم ظرفیت ثبت نام گذاشتیم و به پیش پرداخت او سود مشارکت ۲۸ درصدی تعلق می گیرد.

در ادامه خان کرمی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه نرخ سود مشارکت مناسبی داریم، گفت: تا سقف ۲۸ درصد پرداخت می‌کنیم. این طرح شامل خودروهای تحویل فوری یعنی حداکثر ۳۰ روزه خواهد بود و شامل خودروهای آتی نیست به همین علت فرآیند را برای تولید روزانه و ظرفیت ها برای ثبت نام را بر این اساس طراحی کردیم.



سند خودرو به نام متقاضی صادر می شود



تقی زاده معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی سایپا هم گفت : نرخ سود مشارکت ما ۲۸ تا ۳۰ درصد است و در طرح های فروش عادی از ۲۶ تا ۲۸ درصد براساس نوع خودرو متغییر است.



وی درباره امکان واگذاری خودروهای با وام ۲۵ میلیونی گفت: از نظر قانونی نمی توان آن را واگذار کرد زیرا سند آن در رهن شخص ثالث است اما برخی توافقی انجام می دهند که توصیه ما این است این کار را نکنند .



خان کرمی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو هم در این خصوص گفت: سند خودرو به نام متقاضی صادر می شود و در رهن شرکت خودروساز باقی می‌ماند تا زمانی که تسویه حساب یا اقساط را پرداخت کند.



تقی زاده معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی سایپا درباره طرح وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو گفت: خودروساز با پذیرش این نوع ثبت نام ریسک بزرگی را پذیرفته؛ زیرا طبق بخشنامه و روال قبلی ۵۰ درصد از نرخ خودرو را به عنوان حقوق مالکانه می‌گرفتیم و اطمینان داشتیم شخصی که ۵۰ درصد از پول خودرو را پرداخته احتمال اینکه اقساط آن را کامل پرداخت کند زیاد است در نتیجه ما فقط ۲ تا ۳ درصد ریزش داشتیم اما در این طرح پیش‌پرداخت، ۲۰ درصد شده است، بنابراین مشتریان هر قدر میزان پیش پرداخت خود را بیشتر کنند در پایان ۴ سال سود کمتری خواهند پرداخت.



وی با اشاره به اینکه ۱۵۰۰ قطعه ساز خودرو داریم افزود: افزایش کیفیت خودرو فقط به خودروساز بستگی ندارد بلکه به قطعه سازان هم بستگی دارد و باید فرآیند ها بهبود یابد و فناوری بیشتری وارد کشور و سرمایه گذاری بیشتری شود تا کیفیت افزایش یابد. روند رو به رشدی را در کیفیت خدمات رسانی به مشتری داریم.



در ادامه خان‌کرمی، معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو گفت: پارسال تیراژ خودروها را افزایش دادیم و امسال مقوله کیفیت را طراحی کردیم و شورای عالی کیفیت تشکیل شده و حدود ۷۰۰ طرح کیفی و طراحی چه از نظر قطعه و چه از نظر فرآیند تحویل و تولید در حال اجراست و روز به روز بهبود می‌یابد.



وی افزود: هدف کیفی ایران خودرو برای محصولات این است که به گونه ای شود که خودروهای تولیدی این شرکت زیر ۱۰ هزار کیلومتر مراجعه به نمایندگی برای دریافت خدمت نداشته باشد.



تقی زاده معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی سایپا با اشاره به اینکه این وام در حال حاضر یک و نیم میلیون تومان خرید و فروش می شود، از مردم خواست فقط به نمایندگی های مجاز مراجعه کنند و به سایت ها و پیامک های غیر معتبر توجه نکنند.

به گزارش مهر، اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی از ساعات ابتدایی صبح دوشنبه در نمایندگی‌های مجاز خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو آغاز شد. ابتدا قرار بود که دوره بازپرداخت وام‌های ۲۵ میلیون تومانی، ۷ ساله و با نرخ بهره ۱۶ درصد باشد. اولین بار این خبر را ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک سه عضو اقتصادی دولت برای رونمایی از بسته سیاست‌های جدید اقتصادی در نیمه دوم سال اعلام کرد.

آن روزها خبری از بازپرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو در مدت زمانی کمتر از ۷ سال نبود اما هر چقدر که به زمان آغاز اجرای طرح نزدیک تر شدیم، گفته‌های مقامات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به روزهای اول اعلام اجرای طرح، متفاوت‌تر می‌شد.

در عین حال، تا قبل از روز اجرا قرار بر این بود که دوره بازپرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو، ۴ تا ۷ ساله باشد اما از صبح دوشنبه که مردم برای ثبت نام و آگاهی از شرایط فروش خودروها با این وام، به نمایندگی‌ها مراجعه کردند، ناگهان متوجه شدند که دوره بازپرداخت طرح، به جای اینکه ۴ تا ۷ ساله باشد، به یک تا ۴ ساله تغییر یافته است.

در تازه ترین اظهارنظرها، مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزارت صنعت منکر ۷ ساله بودن بازپرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو شده است، وی گفت: «از ابتدا هم قرار نبوده دوره بازپرداخت ۷ سال باشد بلکه مدت زمان اعلامی تا ۷ سال از سوی دولت عنوان شده بود، بنابراین از ابتدا هم قرار نبود بازپرداخت‌ها به صورت ۷ ساله باشد.»

به همین تناسب، میزان اقساط و نحوه دریافت چک‌ها هم متفاوت بود، این در شرایطی است که اکنون، زوایای دیگری از اجرای این طرح نمایان شده است؛ زاویه ای که نشان می‌دهد بازپرداخت این وام ۲۵ میلیون تومانی، بهره ۱۶ درصد نخواهد داشت بلکه بهره ها، مرکب و با توجه به شرایط بازپرداخت متفاوت است؛ به این معنا که اگر فردی از این تسهیلات استفاده کرده و اقساط آن را ماه به ماه تسویه کند، مشمول دریافت وام با بهره ۱۶ درصدی خواهد شد، در غیر این صورت باید منتظر اعمال بهره مرکب توسط مجریان باشد.

بر همین اساس، طرحی که اکنون به مرحله عملیاتی رسیده است، دیگر آن طرح دولت نیست که از آن با افتخار به عنوان تحریک تقاضای داخلی نام برده می‌شود، چراکه دیگر اجرای طرح با بازپرداخت ۷ ساله و با سود بانکی ۱۶ درصد نخواهد بود، بلکه دوره بازپرداخت از ۷ به ۴ ساله یا کمتر تغییر یافته و در عوض، اگر قرار باشد ماه به ماه تسویه صورت نگیرد، مشتری باید زیر بار بهره مرکب برود که فرمول آن هم اختصاصا در اختیار بانک‌ها است؛ نه کسی از آن سر در‌می آورد و نه کسی به غیر از بانکی‌ها قدرت محاسبه آن را دارند.

نکته حائز اهمیت این است که در مراجعه ای که صبح دوشنبه خبرنگار مهر به نمایندگی فروش یکی از خودروسازان داشت، متوجه شد در فرم‌هایی که در اختیار مشتری به تناسب نوع خودروی انتخابی‌اش قرار می‌گرفت، مدت زمان بازپرداخت ۱۲ تا ۴۸ ماهه طراحی شده بود، ضمن اینکه خودروسازان دریافت چک از مشتریان را به دوره های ۴ ماهه تغییر داده بودند.

البته علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی امروز گفته است: اگر متقاضیان دریافت وام کالا یا خودرو دسته چک نداشته باشند، می توانند از سفته هم استفاده کنند، ضمن اینکه نرخ سود تسهیلات این تسهیلات ۱۶ درصد به شرط اقساط ماهیانه خواهد بود.

در این میان، امیر حسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با نظر بانک مرکزی، بهره مرکب برای آن دسته از تسهیلاتی که در قالب چک و در فواصل زمانی بیش از یک ماه بازپرداخت می‌شود، در نظر گرفته خواهد شد.