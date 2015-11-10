تیم ملی والیبال ساحلی ایران مغلوب نروژ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تور جهانی والیبال ساحلی از ۱۸ تا ۲۳ آبان ماه در دوحه قطر برگزار می شود. ۵۸ تیم برای حضور در این مرحله از تور جهانی ثبت نام کردند که ۲۴ تیم در جدول اصلی هستند و ۳۲ تیم در مسابقات مقدماتی برای کسب سهمیه (هشت تیم) شرکت می‌کنند.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران شامل بهمن سالمی و رحمان رئوفی که در نخستین دیدار خود در این گروه موفق به شکست آمریکا شده بود و به جمع ۱۶ تیم برتر راه یافته بود، در دومین مسابقه به مصاف نروژ تیم دوم رنکینگ این رقابتها رفت. ملی‌پوشان کشورمان در این دیدار در دو ست و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۸ مغلوب نروژ شد.

در هفت مسابقه دیگر این مرحله استرالیا، ترکیه، نروژ دو، لهستان، ونزوئلا، اتریش و لیتوانی برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند و به همراه نروژ یک به جدول اصلی تور جهانی قطر صعود کردند.

رقابت ۳۲ تیم نهایی (۲۴ تیم جدول اصلی و هشت تیم راه یافته امروز ) از فردا (سه شنبه ۱۹ آبان ماه) آغاز می شود و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.