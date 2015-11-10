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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۹:۴۲

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس:

پیگیر دریافت غرامت خسارات ناشی از سیل به کرمانشاه خواهیم بود

پیگیر دریافت غرامت خسارات ناشی از سیل به کرمانشاه خواهیم بود

کرمانشاه- نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از ارائه گزارشی منسجم از سوی مسئولان استان، نسبت به دریافت غرامت خسارات ناشی از سیل گذشته در استان پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد.

عبدالرضا مصری در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیگیری مجمع نمایندگان استان کرمانشاه برای دریافت خسارات سیل ناشی از بارش های اخیر در استان اظهار داشت: متاسفانه هنوز خود ما هم از طرف مسئولین استان گزارش منسجمی از خسارات ناشی از سیل دریافت نکرده ایم و تنها از طریق رسانه ها و خبرگزاری ها در جریان خسارات ناشی از سیل قرار گرفته ایم.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز میزان خسارات و برآوردی از آن به ما نرسیده پیگیری ای نیز در این خصوص صورت نگرفته است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تصریح کرد: خوشبختانه شدت خسارات در استان کرمانشاه نسبت به سایر استان های درگیر با این موضوع چون ایلام و لرستان خیلی کمتر بوده اما همان مقدار هم می توان از طریق ماده ۱۰ و ۱۲ حوادث غیرمترقبه پیگیری کرد.

وی گفت: متاسفانه شدت خسارات در ایلام و لرستان بسیار زیاد بود اما در مجموع و علی رغم پیشگیری های صورت گرفته در استان و تمهیدات اندیشیده شده، برخی از خسارات غیر قابل پیشگیری بوده و خساراتی نیز به استان وارد شده است.

وی یادآور شد: هنوز گزارش منسجم و مشخصی از میزان خسارات در بخش های مختلف استان به ما نرسیده اما مسئولین استان در حال جمع بندی هستند و به محض رسیدن این گزارش به دست ما پیگیر دریافت غرامت خسارات از محل ماده ۱۰ و ۱۲ خواهیم بود.

کد مطلب 2962235

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