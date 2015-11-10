شمار شهدای انتفاضه به ۸۰ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد که قربانیان انتفاضه قدس به ۸۰ شهید و بیش از سه هزار زخمی افزایش یافت.

در این بیانیه آمده است: در میان شهدا ۱۷ کودک و ۴ زن وجود دارد. ۶۱ نفر از شهدا ساکن کرانه باختری، ۱۸ نفر ساکن نوارغزه و یک نفر ساکن نقب از اراضی اشغالی ۱۹۴۸ است.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که هزار و ۲۴۸ نفر از مجروحان با گلوله جنگی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شده اند و هزار و ۸ نفر نیز به وسیله گلوله پلاستیکی مجروح شده اند.

در ادامه بیانیه گفته شده است که ۳۷۰ نفر از زخمی ها در کرانه باختری را کودکان تشکیل می دهند که به وسیله گاز اشک آور و گلوله های جنگی و پلاستیکی زخمی شده اند.

انتفاضه جدید فلسطینی ها موسوم به انتفاضه قدس یا سوم از اول ماه گذشته میلادی (اکتبر) در اعتراض به تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری به ویژه در بیت المقدس و مسجدالاقصی آغاز شده است.