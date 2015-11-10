امسال ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات کارآفرینی به مازندران ابلاغ شد

روحالله فرهادی در حاشیه افتتاح کارگاه پرورش واحد تولید قارچ در پولاکلای بابلسر در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا و کارآفرینی در استان تخصیصیافته است گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است.
وی بابیان اینکه کل اعتبارات ابلاغی سال گذشته ۲۳ میلیارد تومان بوده است یادآور شد: این میزان در سال جاری به ۶۰ میلیارد تومان رسیده است.
فرهادی با اشاره به وجود ۱۶.۵ میلیارد تومان مطالبات معوق بیان داشت: مازندران در بخش وصولی مطالبات معوق رتبه سوم را در کشور دارا است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید مازندران، از عقد تفاهمنامه با دانشگاه علمی و کاربردی مازندران برای حمایت از طرحهای تولیدی درزمینهٔ پرورش قارچ خبر داد و گفت: در شش نقطه استان پروژههایی درزمینهٔ خشککردن قارچ، بستهبندی، کنسرو و غیره در حال اجراست.
به گفته فرهادی، بازارمحوری محصولات مهمترین برنامهای است این صندوق در حمایت از طرحهای تولیدی در دستور کار قرار داده است و به طرحهای تولیدی بین ۱۵ تا ۸۰ میلیون تومان تسهیلات کارآفرینی داده میشود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید مازندران درباره کارگاه پرورش واحد تولیدی قارچ بابلسر گفت: برای اجرای این طرح ۳۰ میلیون تومان تسهیلات کارآفرینی پرداختشده است.
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