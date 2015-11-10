پیش بینی برداشت بیش از ۵۰کیلوگرم زعفران در محلات

علیرضا وکیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان زمین زیر کشت زعفران در سطح شهرستان محلات ۱۳ هکتار است که ۱۱ هکتار آن بارور و دو هکتار آن غیربارور است و هم اینک برداشت محصول زعفران آغاز شده است.

وی افزود: درهر هکتار زمین زیر کشت چهار تا پنج کیلوگرم زعفران برداشت می شود و پیش بینی می شود میزان برداشت زعفران شهرستان ۵۲ کیلوگرم باشد.

مدیر جهاد کشاورزی محلات با بیان اینکه زعفران تولیدی شهرستان محلات از کیفیت بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: خاک محلات به صورت شنی رسی است و با توجه به آب و هوای شهرستان برای کشت زعفران مناسب است.

وی بیان داشت: زعفران تولیدی محلات به شهرهای استان مرکزی، قم و اصفهان ارسال می شود.

وکیل زاده ادامه داد: زعفران گیاهی است که در شرایط خشکسالی دو تا سه بار و در شرایط آبسالی به یک بار آبیاری نیاز دارد و با توجه به اینکه پیاز آن در عمق ۱۵ سانتیمتری زمین کاشته می شود به تغییرات دمایی هوا مقاوم است و کشت آن در شرایط خشکسالی منطقه مناسب است.

مدیر جهادکشاورزی محلات تصریح کرد: کشت زعفران در سال اول با نیم کیلو برداشت در هر هکتار شروع می شود و از سال دوم تا سال چهارم اقتصای است و از سال پنجم تا هفتم صرفه اقتصادی ندارد و تنها برای استفاده از پیاز آن نگهداری می شود.

وکیل زاده افزود: کلاس های ترویجی و آموزشی کشت زعفران هر ساله در محلات برگزار می شود و با توجه به مصرف کم آب و صرفه اقتصادی زعفران، کشت آن به کشاورزان توصیه می شود.

وی تاکید کرد: از جمله برنامه های آتی جهاد کشاورزی برگزاری کلاس های ترویجی و آموزشی در زمینه کشت گیاهان دارویی است تا به علت واقع شدن در یک منطقه خشک، کشت گیاهان کم آب در دستور کار قرار گیرد.