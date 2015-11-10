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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۱۸

مدیر هواشناسی استان ایلام خبر داد:

بارش ۶۵ ميلی‌متری باران در ايلام

بارش ۶۵ ميلی‌متری باران در ايلام

ایلام- مدیرکل هواشناسی استان ایلام از بارش ۶۵ ميلی متری باران در این استان خبر داد.

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر از بارش ۶۵ میلی متری باران از دیشب تا صبح امروز در سطح شهر ایلام خبر داد.

وی با بیان اینکه سامانه بارشی که دیروز وارد آسمان استان شد دیشب شدت گرفت، افزود: شب گذشته در شهرستان های ایوان و آبدانان بارش ۴۶میلی متر، دهلران ۴۰ میلی متر، دره شهر ۴۱ میلی متر، ملکشاهی ۳۴ میلی متر، سرابله ۳۳ میلی متر، بدره ۲۳ میلی متر، لومار ۱۱ میلی متر و مهران سه میلی متر باران به ثبت رسیده است.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان ایلام این سامانه تا فردا در آسمان استان ایلام ماندگار است و به تدریج از این استان خارج می شود.

کد مطلب 2962259

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