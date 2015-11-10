واهیک طروسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط بازی روز دوشنبه تیمش مقابل خونه به خونه بابل با بیان اینکه به دنبال پیروزی در این مسابقه بودیم، اظهار داشت: دیدار روز دوشنبه ما مسابقه بسیار سختی بود و ما تلاش کردیم که در این مسابقه نتیجه کسب کنیم اما در نهایت بازی با تساوی به پایان رسید.

وی با بیان اینکه هدف ما پیروزی مقابل نماینده بابل بود، افزود: متأسفانه با ۱۰ نفره تیم و شرایطی که بر بازی حاکم شد، در نهایت به تساوی دست پیدا کردیم اما باید رفته رفته شرایط خود را بهبود بخشیم.

سرمربی تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان با بیان اینکه هیچ تیم راحتی در بازی‌های جام حذفی وجود ندارد، ادامه داد: ما بر اساس شرایط مسابقات و سیاست‌های باشگاه در رقابت‌های جام آزادگان بازی می‌کنیم و تلاش ما، کسب نتیجه در این مسابقات به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: تیم ما امسال خیلی جوان شده و نفرات بسیار جوانی جذب کرده‌ایم و امسال نسبت به سال گذشته ۴ سال پائین‌تر آمده‌ایم و در حال حاضر میانگین سنی تیم ما ۲۴ سال است.

طروسیان افزود: اگر بازیکنان ما را با بازیکنان خونه به خونه از نظر تجربه و شرایط مختلف مقایسه کنیم، متوجه تفاوت‌های بسیاری با آنها می‌شویم. شرایط برای ما بسیار سخت است و اگرچه کار کردن با جوانان سخت است ولی حسن‌هایی را نیز برای خودش دارد.

وی با اشاره به بهبود شرایط این تیم در هفته‌های گذشته گفت: در حال حاضر خوشحال هستم که بازیکنان ما خیلی برای موفقیت تلاش می‌کنند و این موضوع بسیار خوب است و شایسته تقدیر است.

سرمربی تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان درباره جایگاه این تیم اصفهانی در پایان رقابت‌های لیگ آزادگان اضافه کرد: در حال حاضر نمی‌توانم جایگاه پایان فصل تیم را پیش‌بینی کنم اما تلاش ما این است که بازی به بازی شرایط ما بهتر شود و بتوانیم در مسابقات خود نتیجه‌های بهتری کسب کنیم.