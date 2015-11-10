به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه رضا کرمانشاهی داور لیگ برتری در حاشیه حضور در اداه ورزش و جوانان شهرستان پاکدشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باید به این نکته اذعان داشت که داوری در ایران با هیچ جای دنیا شبیه نیست.

داور لیگ برتر باشگاه های کشور افزود: متهم کردن داوران فوتبال منصفانه نیست زیرا داوری در مسابقات ورزشی بویژه رشته فوتبال سخت و دشوار است و باید داور در صدم ثانیه، تصمیم لازم را بگیرد.

کرمانشاهی ادامه داد: لباس داوری مقدس است و قطعا توهین به داور، اثرات و بار روانی خاصی را بر روی داوران می گذارد اما من تلاش دارم تا در میدان مسابقه، این موضوع بر روی قضاوتم تأثیر نگذاشته و بهترین قضاوت خود را انجام دهم.

کرمانشاهی گفت: قطعا توهین های مکرر به داوران بر روی من و همکاران اثرات منفی دارد و برای بنده هیچگاه این توهین ها عادی نشده و تا چند روز بر روی اعصابم تأثیر گذار است.