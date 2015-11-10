محمد حسین عراقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان در مسابقات جام آزادگان اظهار داشت: با سیاست‌هایی که هیئت مدیره امسال برای تیم فوتبال داشت، تلاش ما این است که در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور باقی بمانیم بنابراین تغییراتی که امسال در بازیکنان تیم صورت گرفته، انجام شده است.

وی افزود: امسال بیش از ۶۰ درصد از بازیکنان غیر بومی فصل های گذشته، از تیم رفتند و بازیکنانی به تیم اضافه شدند که بومی اصفهان هستند و تیمی بومی و جوان اجرا شده است.

قائم‌مقام باشگاه گیتی‌پسند اصفهان با بیان اینکه وقتی تیمی جوان می‌شود، هماهنگی آن نیازمند زمان است، تصریح کرد: ما در حال حاضر نیازمند گذر زمان هستیم و بدون شک ادامه شرایط تیم بهبود پیدا می‌کند زیرا تیم از بازیکنان جوان و بسیار خوبی بهره می‌برد.

وی درباره اهداف تیم فوتبال این باشگاه خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که امسال با توجه به تغییرات بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم، تیم در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور باقی بماند. برنامه امسال ما، ماندگاری تیم در لیگ دسته اول و جوان‌گرایی بود تا به عنوان سهمیه و نماینده اصفهان حفظ شود.

عراقی‌زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه لیگ دسته اول، امسال با حضور ۲۰ تیم برگزار می‌شود، سه تیم بطور مستقیم به مسابقات لیگ برتر صعود می‌کنند و چهار تیم نیز درآن جزو تیم‌های سقوط کننده به لیگ دسته دو خواهند بود بنابراین امیدوار هستیم که در نهایت جزو تیم‌هایی باشیم که صعود کننده باشیم و یا در لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور باقی بمانیم.

وی اضافه کرد: بازیکنان تیم در دیدار مقابل خونه به خونه عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند و باید شرایط را به گونه‌ای تغییر دهیم تا در دیدارهای خانگی، همه امتیازات را کسب کرده و در نهایت در لیگ برتر ماندگار شویم.