به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و تعدادی از شخصیت‌های علمی به سخنرانی و ارائه مقاله خواهند پرداخت.

حجت‌الاسلام اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، حجت‌الاسلام تاج آبادی دبیر انجمن علمی قرآن و علوم ایران، حجت‌الاسلام سبحانی‌نیا معاون فرهنگی و اطلاع رسانی موسسه دارالحدیث، حجت‌الاسلام محمدی قائم مقام و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآن و دکتر مرادی یکی از استادان دانشگاه از دیگر سخنرانان این همایش هستند.

این همایش از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در سالن کوثر اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار می‌شود.

نهادهایی همچون سازمان پدافند غیرعامل کشور، استانداری قم، اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، شهرداری قم، صدا و سیمای مرکز قم، رادیو قرآن، شبکه قرآن سیما، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث و... در برگزاری این همایش مشارکت دارند.

این همایش به مناسبت دوازدهمین سالگرد تأسیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به فرمان مقام معظم رهبری و گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل تدارک دیده شده است.