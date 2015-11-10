بازگشت ۷ هزار میلیارد تومان از دارایی های تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید تقی نوربخش در نشست معرفی توانمندی های اقتصادی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در جمع سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور، با بیان اینکه ارزش ریالی پروژه های نیمه تمام و در حال احداث این سازمان ۶۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: امکان تامین منابع لازم برای این پروژه ها در داخل کشور مشکل است و باید از تکنولوژی و منابع خارجی استفاده کرد.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد اجتماعی و اقتصادی است که مطابق با منشور بین المللی سازمان جهانی کار فعالیت می کند.

وی اظهار داشت: کارکرد سازمان تأمین اجتماعی منحصر به پرداخت مستمری و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان نیست، بلکه علاوه بر عرضه این دو خدمت به طور همزمان، ارائه گر ۱۸ مزیت دیگر مانند بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و...، است.

نوربخش به تاریخچه شکل گیری سازمان های بیمه گر در ایران پرداخت و گفت: فعالیت سازمان های بیمه گر اجتماعی در کشور به سال ۱۳۱۰ و به صندوق کارگران راه آهن برمی گردد و در سال ۱۳۲۶ قانون بنگاههای رفاه اجتماعی تصویب شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در سال ۱۳۳۱ مبنای تأمین اجتماعی فعلی پایه ریزی شد، اظهارداشت: قانون تأمین اجتماعی که مبنای فعالیت این سازمان در حال حاضر است، در سال ۱۳۵۴ تصویب شد.

نوربخش با اشاره به برخورداری ۵۸ دهم درصد از جمعیت کشور از خدمات تأمین اجتماعی گفت: ۱۳ میلیون بیمه شده اصلی که شامل ۹میلیون کارگر و ۴ میلیون مشاغل آزاد و سایر اقشار هستند، با احتساب خانواده هایشان ۳۴ میلیون بیمه شده را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه ۵ میلیون مستمری بگیر نیز تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، افزود: مجموع بیمه شدگان و مستمری بگیران، جمعیت ۴۰ میلیون نفری تحت پوشش این سازمان در کل کشور را تشکیل می دهند.

نوربخش سازمان تأمین اجتماعی را از کاملترین سازمان های بیمه ای در دنیا عنوان کرد که بیش از ۸ نوع خدمت ارائه می کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به معرفی بخش درمان این سازمان پرداخت و گفت: ۷۳بیمارستان، ۷دی کلینیک، ۷۷پلی کلینیک و۲۰۲درمانگاه به عنوان مراکز درمانی ملکی به بیمه شدگان و بازنشستگان خدمات درمانی رایگان ارائه می کنند.

وی تصریح کرد: منابع سازمان تأمین اجتماعی از طریق دریافت حق بیمه، سود حاصل از سرمایه گذاری ها و تعهدات دولت در قبال این سازمان تأمین می شود.

نوربخش افزود: تعهدات دولت در برابر سازمان تأمین اجتماعی ناشی از خرید خدمتی است که دولت از این سازمان انجام می دهد و دولت نقش تأمین کننده منابع مالی برای این سازمان ندارد.

وی بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری را ۹۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که معادل ۴۰درصد بودجه کل کشور است که بدون اتکا به دولت تأمین می شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سال جاری فشارهای تحریمی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داد و به رغم تمامی مشکلات، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بسیجیان خط مقدم جنگ تمام عیار برای تجهیز منابع و ارائه خدمات به بیمه شدگان تلاش می کنند.

وی افزود: در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، ماهانه ۳۷۰۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات در سازمان تأمین اجتماعی هزینه می شود.

نوربخش گفت: ایران جزو هیئت رئیسه اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی است و از سال ۱۳۴۰ به عضویت آن در آمده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: بانک رفاه کارگران با سرمایه اولیه ۴ هزار میلیارد تومان، شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران یک هزار میلیارد تومان، املاک و مستغلات این سازمان با ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان از نمونه توانمندی های سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های اقتصادی است.

وی گفت: دولت تدبیر و امید ۷ هزار میلیارد تومان از دارایی های سازمان تأمین اجتماعی را تعیین تکلیف و به این سازمان برگرداند.

نوربخش افزود: هلدینگ های سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های پتروشیمی، دارویی، معادن، سیمان، نفت، بانک، حمل و نقل و گردشگری فعالیت می کنند.