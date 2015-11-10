خبرگزاری ایسنا نوشت: دکتر"علی اصغر عباسی" ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ۲۳ آبان روز جهانی دیابت اظهار کرد: سازمان جهانی بهداشت، دیابت را یک اپیدمی جهانی اعلام کرده و این بیماری برای همه کشورها یک معضل دانسته است.
وی با بیان اینکه همه کشورها درگیر بیماری دیابت هستند، افزود: کشورهای آفریقایی بیشترین عوارض بیماری در بین کشورهای فقیر و در حال توسعه را دارد ضمن آنکه بالاترین آمار بیماری و سرعت شیوع نیز در بین کشورهای این منطقه است.
عباسی تصریح کرد: در راستای برنامههای آموزشی انجمن، نمایشگاه «زندگی سالم با دیابت» را از جمعه ۲۲ تا ۲۴ آبان ماه جاری در سالن دانشگاه علمی کاربردی فیاض بخش واقع در بلوار جمهوری اسلامی کرمان برگزار خواهیم کرد که ساعت بازدید از این نمایشگاه صبحها از ساعت ۸ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ و ورود برای عموم رایگان است.
رییس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی استان کرمان گفت: ثابت شده کسانی که دیابت را خوب کنترل میکنند، امکان کنترل عوارض آن تا سالها وجود دارد.
وی با بیان اینکه دیابت بیماری مزمن، غیرقابل درمان و کمپلکس است اظهار کرد: در سالهای اخیر ثابت شده است که در مرحله پیش دیابت، آمار خیلی بالایی وجود دارد و تا ۳۷ درصد جامعه مستعد ابتلا به این بیماری هستند.
رییس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی استان کرمان تصریح کرد: یکی از کارهای مهم افزایش آگاهی مردم در رابطه با این بیماری است که میتواند تا۶۰ درصد در تاخیر بیماری موثر باشد.
عباسی با اشاره به اینکه علتهای بیماری دیابت به چند دسته کلی تقسیم میشوند، بیان کرد: عوامل اولیه بروز این نوع بیماری، ژنتیک است که در دیابت نوع دو بیشتر نقش دارند.
رییس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی استان کرمان گفت: گروه دیگر، شیوه زندگی، میزان فعالیت بدنی و استرس بوده و سن نیز از دیگر علل دیابت است که با بالارفتن سن میزان شیوع دیابت نیز بیشتر میشود.
وی افزود: حاملگی در بانوان نیز علت زمینهای بروز این بیماری در بین زنان است ضمن آنکه عوامل دیگر همچون مصرف بیش از حد قند و چربی ها نیز بروز ایجاد این نوع بیماری خواهد شد.
عباسی اظهار کرد: افرادی که توده بدنی آنها بیش از ۲۵ همراه با یکی از ریزفاکتورها از جمله سابقه دیابت در بستگان درجه یک، سبک زندگی ناسالم، سابقه دیابت بارداری، فشارخون بالا، چربی خون بالا، سابقه سندروم تخمدان پلی کیستیک در خانم ها، تشخیص پری دیابت در آزمایش و بیمارانی که داروهای روانپزشکی خاص استفاده می کنند، باید غربالگری دیابت انجام بدهند.
وی با بیان اینکه افراد بالای ۴۵ سال باید غربالگری دیابت انجام دهند، عنوان کرد: در سال ۲۰۰۷ حدود ۲۴۶ میلیون نفر دیابتی در دنیا وجود داشت که پیشبینی بود تعداد مبتلایان تا سال ۲۰۲۵ به ۳۸۰ میلیون نفر برسد، اما آمار سال ۲۰۱۴ نشان میدهد که در حال حاضر ۳۸۸ میلیون نفر در دنیا مبتلا به این بیماری هستند.
عباسی در ادامه با بیان اینکه از هر ۱۲ نفر دیابتی یک نفر شناخته شده است، افزود: پیشبینی شده تا سال ۲۰۳۵ تعداد مبتلایان به این بیماری به ۵۹۲ میلیون نفر در جهان برسد.
رییس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی استان کرمان با بیان اینکه هر ۷ ثانیه در دنیا یک نفر به علت دیابت فوت میکند و ۵۰ درصد مرگ ناشی از دیابت در سن زیر ۶۰ سال اتفاق می افتد، تصریح کرد: از هر ۹ دلار هزینه سلامت یک دلار مربوط به بیماری دیابت است که در هر سال ۵ میلیون نفر به دلیل دیابت در دنیا فوت میکنند.
عباسی بیان کرد: در سال ۷۹ تحقیقاتی در استان کرمان انجام شد که نشان داد شیوع دیابت در شهرستان رفسنجان ۱۷.۴ درصد بوده و بین سالهای ۸۸ تا ۹۰ در شهر کرمان میزان شیوع این بیماری در افراد بین سنین ۳۵ تا ۴۵ سال ۸.۹ درصد و از ۴۵ تا ۵۴ سال ۱۸.۹ درصد بوده است.
رییس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی استان کرمان گفت: متوسط هزینه کنترل دیابت بدون عارضه در ایران برای هر نفر ۳ میلیون تومان در سال است.
وی درباره نبود آمار دقیق از مبتلایان به دیابت در کشور و استان افزود: هنوز اجماع کامل بین مراکز فعال در زمینه دیابت به وجود نیامده و آمار دقیقی از این بیماران نداریم و انجام کار پژوهشی در این زمینه ضروری است.
رییس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی استان کرمان در ادامه گفت: انجمن استان از سال ۸۶ فعال شده و با اهداف کشوری در زمینههای آموزش، پیشگیری، کنترل و حمایت از بیماران دیابتی تلاش میکند.
وی با بیان اینکه سالانه حدود ۶ هزار نفر از خدمات انجمن استفاده میکنند ضمن آنکه تعداد مراجعین ثابت ۳ هزار نفر هستند که پیگیری و کنترل دیابت را انجام میدهند تصریح کرد: ارائه کتابچههای آموزشی، دستگاه تست قند خون، مشاوره تغذیه، روانشناسی، کلاسهای آموزشی گروهی در انجمن را داریم که برخی از اقدامات به صورت رایگان انجام میشود و با انجام این کارها، بسیاری از عوارض دیابت دیرتر اتفاق میافتد.
رییس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی استان کرمان با اشاره به اینکه ۶۰ درصد قطع عضو و اندام تحتانی در دنیا به دلیل دیابت است گفت: کنترل دیابت یک کار تیمی است و سعی کردیم این تیم را در انجمن داشته باشیم و با توجه اینکه اعتبار دولتی نداریم، در تامین بودجه با مشکل مواجه هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: آموزش یک بحث پایهای در بیماری دیابت است و باید به طور ویژه به آن توجه شود و باید سازمانهای مردم نهاد و توانایی انجمن ها به عنوان بازوی توانمند دولت برای کار استفاده شود و استان نیاز به تعداد زیادی انجمن دارد.
عباسی افزود: اشتباهات رایج درباره بیماری دیابت از مشکلات جدی است.
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