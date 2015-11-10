خبرگزاری ایسنا نوشت: زمانی که این کیسه‌ها و ظروف، جایگزین اسلاف پارچه‌ای و کاغذی خود شدند، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد در آینده‌ای نزدیک همین جایگزین‌ها، تبدیل به یکی از معضلات اصلی محیط زیست شوند.

براساس تحقیقات انجام شده تنها در ایران سالانه بیش از سه میلیون تن پلاستیک تولید می‌شود که بیشتر این پلاستیک‌ها نیز بادوام هستند و صدها سال طول می‌کشد تا به خودی خود تجزیه و نابود شوند.

در سال‌های اخیر همیشه هشدارهایی در مورد اثرات سوء استفاده از ظروف یک بار مصرف و پلاستیکی شنیده‌ایم؛ یعنی گذشته از بحث آسیب‌رسانی به محیط زیست، استفاده از این ظروف برای سلامت انسان مضر است.

ظروف یک بارمصرف، عمدتا از پلی استایرن و PVC که وابسته به مواد نفتی و فسیلی است، ساخته شده‌اند، این مواد در مواجهه با دمای بالای ۶۵ درجه سانتی‌گراد و در مجاورت با چربی‌ها و مواد اسیدی، آزاد می‌شوند که سرطان‌زایی آن‌ها ثابت شده است.

برای ساخت ظرف‌های یک‌بار مصرف، انواع نرم‌کننده‌ها، پایدارکننده‌ها، روان‌کننده‌ها، رنگ‌دانه‌ها و پرکننده‌ها اضافه می‌شود که همگی آن‌ها برای سلامتی مضر هستند.

استفاده از ظروف پلاستیکی پلی استایرنی، برای نگهداری موادغذایی و نوشیدنی‌های با دمای بالای ۶۵ درجه سانتی‌گراد، سبب آزاد شدن مواد خطرناک سرطان‌زا می‌شود و ایران جزو معدود کشورهای جهان در استفاده بیش از حد از ظروف این یک‌بار مصرف پلاستیکی پلی است.

حجم بسیاری از زباله‌های همدان از شهر خارج می‌شود

مدیر‌کل سازمان محیط زیست همدان گفت: حجم بسیار زیادی از زباله‌های استان همدان از شهر خارج می‌شود.

"محمدرضا محمدی" با اشاره به اینکه بیشتر حجم زباله‌ها را کیسه‌های پلاستیکی و نایلونی تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: استفاده بی رویه از این مواد پلاستیکی باعث به وجود آمدن مساله بحرانی شده و علت این فاجعه نیز استفاده غیر‌اصولی و ضعف در آموزش‌ها‌ست.

کاهش زباله‌های پلاستیکی خواستار اقدامی جمعی است

وی با تاکید بر اینکه کاهش زباله‌های پلاستیکی خواستار یک اقدام جمعی است، تصریح کرد: تحقق این امر مشارکت همه سازمان‌ها و نهادها را می‌طلبد و مربوط به نهادی خاص نیست.

وی یادآور شد: مرکز ارتباطات، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، بهزیستی و رسانه‌ها باید به این موضوع بیشتر بپردازند تا بتوانند آن را فرهنگ‌سازی کرده و استفاده بی رویه از مواد پلاستیکی را به حداقل برسانند.

وی با اشاره به اینکه میوه فروشی‌ها و تره‌بار کیسه‌های پلاستیکی را به صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، گفت: میوه‌فروشان باید این موضوع را به مشتریان خود ثابت کنند که کیسه‌های پارچه‌ای می‌تواند جایگزین خوبی برای کیسه‌های نایلونی باشند.

وی اضافه کرد: همچنین باید به میوه‌فروشان آگاهی‌های لازم در خصوص استفاده از کیسه‌های کاغذی و یا پارچه‌ای داده شود.

سیستم بازیافت قوی در همدان وجود ندارد

وی در ادامه با اشاره به اینکه سیستم بازیافت قوی و مناسبی در استان وجود ندارد، تصریح کرد: براساس گزارشات به دست آمده، در حال حاضر واحدهای تولیدی غیرمجاز مواد بازیافتی در استان مستقر هستند و نه تنها با این واحدها برخوردی نشده، بلکه به فعالیت خود نیز ادامه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: باید سرمایه‌گذاری در صنعت بازیافت در استان اتفاق بیفتد، چرا که حجم بسیاری از زباله‌های قابل بازیافت در بخش خصوصی به هدر رفته و از استان خارج می‌شود.

میانگین زباله پلاستیکی در همدان روزانه دو عدد است

دبیر موسسه مردم نهاد حیات سبز سرزمین همدان گفت: میانگین دور ریختن پلاستیک به عنوان زباله توسط هر شهروند همدانی روزانه دو عدد است.

"محمد سوزنچی" افزود: این آمار بزرگی است، چرا که باعث طی 10 سال آینده در طبیعت پخش شود.

وی با تاکید بر اینکه بازیافت زباله‌های پلاستیکی هزینه‌های سنگینی را می‌طلبد، گفت: متاسفانه ما هنوز موفق به کنترل زباله‌های پلاستیکی نشده‌ایم و حتی حیات وحش را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و دید مناظر طبیعت را از بین می‌برد و به صورت وحشتناک آن را تخریب می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه زباله‌های پلاستیکی به دو بخش سلامت انسان‌ها و محیط زیست آسیبی جدی وارد می‌کند، اظهار کرد: زیان‌های این دو بخش به سلامت روحی و جسمی انسان برمی‌گردد.

سوزنچی اضافه کرد: پلاستیک‌های پلیمری در هر کجا که دفن می‌شوند، باعث بروز واکنش‌هایی شده و آب‌های زیرزمینی نیز در داخل خاک نفوذ می‌کنند.

دبیر موسسه مردم نهاد حیات سبز سرزمین همدان یادآور شد: عمر پلاستیک به علت اینکه تغییراتی در راستای استحکام بر روی آن وارد شده، به طور طبیعی 500 سال است.

وی در بخش دیگری بحث ساختار‌ی و مدیریت پلاستیک را راهکاری برای کاهش مصرف عنوان و تصریح کرد: باید قانون مدونی در بخش مدیریت وجود داشته باشد.

شرکت‌های تولیدکننده پلاستیک برزگترین مافیای پلاستیک در کشور هستند

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های تولیدکننده پلاستیک برزگترین مافیای پلاستیک در کشور محسوب می‌شوند، اضافه کرد: از دیگر راهکارها می‌توان به برگشت هزینه‌های زیست‌محیطی اشاره کرد که آیا شرکت‌های تولیدکننده پلاستیک هزینه‌های بازیافت را پرداخت می‌کنند و قانونی در این خصوص وجود دارد؟

میوه‌فروشان پلاستیک رایگان به شهروندان ارائه ندهند

سوزنچی با اشاره به ارائه رایگان پلاستیک توسط میوه فروشان همدان اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در سبزه میدان همدان روزانه 15 کیلو گرم پلاستیک رایگان در اختیار مشتریان قرار داده می‌شود که عدد بسیار زیادی است.

وی افزود: با توجه به اینکه پلاستیک‌های توزیع شده به راحتی در سطل های زباله قرار می‌گیرند، باید هزینه‌های آن را افزایش داده تا مردم نسبت به این موضع حساس شوند و در مقابل استفاده از آن عکس‌العمل نشان دهند.

سوزنچی گفت: عاقلانه نیست که برای خرید کالاهایی مانند یک ظرف ماست چندین پلاستیک به خاطر رایگان بودن مصرف شود که این مساله یک بحران جدی است.

دبیر موسسه مردم نهاد حیات سبز سرزمین همدان در پایان با اشاره به اقدامات موسسه مردم نهاد حیات سبز سرزمین همدان در سال گذشته خاطرنشان کرد: در تیر ماه سال گذشته پوستری با عنوان "من پلاستیک نمی‌خواهم" در سطح شهر نصب شد که 120 نفر از مروجان این امر با جدیت در این طرح شرکت کردند و ما شاهد بازده خوبی در این زمینه بودیم.