دفاتر بازرگانی برای صادرات محصولات کشاورزی در خارج ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه صبح سه شنبه در جلسه بررسی مسائل کشاورزی که در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، اظهارداشت: تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی از ظرفیت بسیار خوبی برخوردارند و اگر از این توانمندی استفاده شود قادر خواهیم بود کارهای بزرگی را اجرایی کنیم.

وی افزود: قرار نیست تعاونی ها هم متکی به اعتبارات دولتی باشند در حالی که با حضور افرادی توانمند در تعاونی ها اگر بتوانید قدرت مالی خود را تقویت کنند در بسیاری از مواقع می توانند کمکی برای دولت باشند.

استاندار تصریح کرد: با نگاهی به کشورهای همسایه می توانیم به بازارهای بزرگی دست یابیم که اقتصاد ما را تغییر دهد برای نمونه وقتی در ایام اربعین میلیونها زائر در کربلا حضور دارند چرا از این بازار بسیار بزرگ برای فروش کالاهای خود بخوبی بهره برداری نمی کنیم تا به سود منطقی دست یابیم.

وی تصریح کرد: لازم است از ظرفیت تعاونی های روستایی برای حضور در بازار عراق به ویژه کربلا استفاده شود و با عرضه محصولات کشاورزی مرغوب و مورد نیاز مردم این کشور به توسعه مبادلات اقتصادی هم کمک کنید.

استاندار قزوین یادآورشد: در بخش صادرات محصول کشاورزی و حضور در بازارهای هدف چشم انداز ما افزایش چند برابری است و قانع

شدن به افزایش ۲۵ درصدی صدور کالا به عراق راضی کننده نیست و باید برای رسیدن به هدف افزایش ۵۰۰ درصدی صادرات گام برداریم که این کار در صورت هماهنگی بیشتر و تعامل منطقی بین تعاونی ها شدنی است.

تعاونی ها افق دید خود را وسیع کنند

روزبه گفت: قزوین با قابلیت های کشاورزی خوبی که دارد می تواند با استفاده از تعاونی‌های روستایی در راستای تقویت و حرکت بخش کشاورزی گامهای بیشتری بردارد که در این راستا استفاده از ظرفیت اتحادیه های موفق استان در برنامه ریزی ها ضروری است.

استاندار با اشاره به نشست برخی سفرای خارجی در وزارت کشور تصریح کرد: در جلسه امسال بیشتر سفرای کشورها حضور داشتند که نشان می دهد بستر توسعه روابط با اکثر کشورها فراهم شده و ما باید از این فرصت برای معرفی کالاهای خود بهره مند شویم و قوی عمل کنیم.

وی افزود: در گام نخست باید در بازارهای داخلی حضوری پر رنگ داشته باشیم سپس بازار کشورهای همسایه و جهان را هدف گذاری کنیم و استان قزوین در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد.

استاندار قزوین تصریح کرد: با راه اندازی دفتر اتاق بازرگانی شرایط خوبی برای فعالیت تجار استان در این کشور فراهم شده اما به نظر می رسد باید در بسیاری از کشورهای هدف دفتر بازرگانی داشته باشیم و از مسئولان جهاد کشاورزی و تعاونی های فعال استان انتظار داریم در این زمینه وارد کار شوند و برای تاسیس دفاتر نمایندگی بازرگانی و کشاورزی در خارج از کشور برنامه ریزی کنند.

روزبه اضافه کرد: مدیران تعاونی‌های روستایی استان قزوین لازم است مشکلات خود را شناسایی کرده و همراه با راهکارهای پیشنهادی در جلسات تخصصی مطرح کنند و ما نیز در استانداری آمادگی داریم برای تسهیل در امور همکاری کنیم.

استاندار قزوین اظهار کرد: برپایی نمایشگاه در کشورهای خارجی بهترین فرصت برای معرفی تولیدات ایرانی است و اگر تعاونی های کشاورزی حوزه فعالیت خارجی خود را فعال کنند می توانند از این فرصت بیشترین بهره برداری را داشته باشند.

روزبه یادآورشد:استفاده ازجوانان تحصیل کرده بویژه فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی درفعالیتهای مربوط به حوزه بازرگانی خارجی می تواند موفقیت در کار را دوچندان کرده و زمینه تحول اساسی در حوزه تعاونی روستایی را فراهم کند.

در این جلسه نیازعلی ابراهیمی پاک رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و ناطق معین الدین مدیر تعاون روستایی استان قزوین هم گزارشی از فعالیتهای کشاورزی و اتحادیه های تعاونی ارائه کردند.