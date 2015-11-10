به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح سه شنبه در حاشیه نشست معاونان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی سراسر کشور، گفت: در نشست امروز که با حضور تمامی معاونان مبارزه با سرقت از سراسر استان‌های کشور برگزار شد، علاوه بر بررسی عملکرد معاونت سرقت استان‌ها، برنامه‌های لازم برای آمادگی هر چه بیشتر و پیشگیرانه‌تر در بحث سرقت انجام شد.

وی افزود: در هفت ماهه نخست امسال شاهد کاهش میزان سرقت بودیم تا جایی که برابر آمار ۷ درصد در زمینه سرقت در سراسر کشور شاهد کاهش بودیم و این روند همچنان تا پایان سال ادامه دارد.

فرمانده ناجا گفت: در حال حاضر ۷۵ درصد سرقت‌های کشور در ۱۴ استان که به عنوان استان‌های هدف شناسایی شده‌اند، رخ می‌دهد و پس از راه‌اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت، شاهد بهبود وضعیت سرقت و افزایش کشفیات سرقت بوده‌ایم.

سردار اشتری درباره وضعیت تجمعات روز گذشته در برخی استان‌های غربی نیز گفت: پلیس در چنین مواردی در حد وظیفه ذاتی خود و بر اساس مصوبه شورای تامین وارد موضوع می‌شود. در اعتراضاتی که روز گذشته در برخی از شهرهای استان‌های غربی به وقوع پیوست، مردم این شهرها نقطه‌نظرات و اعتراضاتی نسبت به یکی از برنامه‌های پخش شده از رسانه ملی داشتند که هم باید اعتراضات مردم شنیده شود و هم توجیهات دست‌اندرکاران آن برنامه تلویزیونی را بشنویم.

وی گفت: شرکت‌کنندگان در تجمعات دیروز همکاری خوبی با پلیس داشتند و در ساعت مقرر، محل تجمع را ترک کردند ولی متاسفانه تعدادی از افراد سودجو قصد سوءاستفاده از این وضعیت را داشتند اما با همکاری مردم و سعه‌صدر ماموران پلیس، خوشبختانه تجمعات دیروز بدون درگیری پایان گرفت. در حال حاضر نیز وضعیت شهرهای غربی و آذری‌نشین آرام گزارش شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.