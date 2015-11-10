هلال احمر مازندران در زیرساخت ها با چالش هایی روبرو است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هلال‌احمر مازندران، مهدی ولی پور در جلسه شورای مدیران هلال‌احمر استان تصریح کرد: انتظار می‌رود استانداری مازندران مساعدت بیشتری را در دستور کار قراردهد.

وی افزود: جایگزینی اقلام توزیع‌شده از انبارهای امدادی که در طی حوادث مختلف بین آسیب دیدگان توزیع می‌شود، تأمین هزینه استهلاک ناوگان امدادی و همچنین ضرورت تأمین منابع مالی به‌منظور تجهیز خانه‌های هلال روستایی ازجمله اولویت‌هایی است که انتظار می‌رود استانداری مازندران در این زمینه مساعدت بیشتری کند.

وی همچنین گفت: گردشگران و کوهنوردانی که بدون هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط در مناطق جنگلی و کوهستانی به دلیل انحراف از مسیر اصلی دچار گم‌شدگی و آسیب‌دیدگی می‌شوند از دیگر چالش‌هایی است که لزوم هماهنگی دستگاه‌های مربوطه در این زمینه ضروری است.

علی نبیان معاون عمرانی استاندار مازندران ضمن تقدیر از تلاش و خدمات شبانه‌روزی مجموعه مدیریت و جمعیت هلال‌احمر استان، لباس هلال‌احمر را لباس آرامش‌بخش توصیف کرد و گفت: واقعیت این است که پوشیدن این لباس لیاقت و توفیق می‌خواهد.

وی گفت: استانداری مازندران درزمینهٔ تأمین نیازمندی‌های ضروری جمعیت هلال‌احمر از هیچ‌گونه مساعدتی دریغ نمی‌کند.

وی همچنین در خصوص رفع برخی مشکلات اعتباری جمعیت هلال‌احمر استان قول مساعد داد.