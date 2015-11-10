  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

وجود ۵۰۰ مدرسه خشت و گلی در مناطق عشایری کشور

وجود ۵۰۰ مدرسه خشت و گلی در مناطق عشایری کشور

مديركل دفتر امور مناطق كمتر توسعه يافته و عشاير وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس خشت و گلی خطرسازتر از کپری است، گفت: تعداد ۵۰۰ مدارس خشت و گلی در مناطق عشایری و کمتر توسعه یافته وجود دارد.

علی نقی یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۵۰۰ مدرسه خشت و گلی در مناطق عشایری و کمتر توسعه یافته، گفت: یکی از عمده ترین مشکلات ما مدارس خشت و گلی است.

وی افزود: مدارس کپری برای دانش آموزان خطرساز نیست، اما مدارس خشت و گلی با کوچکترین زمین لرزه تخریب می شود و برای دانش آموزان مشکل ایجاد می کند.

مديركل دفتر امور مناطق كمتر توسعه يافته و عشاير وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با سازمان نوسازی توافق کرده ایم تا مدارس خشت و گلی را جمع کنند و مدارس جدید و استاندارد ساخته شود.

وی تاکید کرد: امسال تعداد ۵۰۰ فضای خشت و گلی را به تفکیک استانها به سازمان نوسازی مدارس داده ایم و قرار شده این مدارس بازسازی شوند.

وی تصریح کرد: در کل تعداد ۸۰۰ مدرسه در مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری وجود دارد که نیاز به تعمیرات اساسی دارند که می توان به مدارس کپری، خشت و گلی، فرسوده و چادری اشاره کرد.

به گفته یزدان پناه: تعداد ۸۰۰ مدرسه چادری و ۴۲ مدرسه کپری در مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری وجود دارد.

کد مطلب 2962329
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها