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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۸

به میزبانی هیات یزد؛

مرحله نهایی لیگ باشگاهی تنیس روی میز بانوان معلول برگزار می شود

مرحله نهایی لیگ باشگاهی تنیس روی میز بانوان معلول برگزار می شود

رقابتهای مرحله برگشت و نهایی لیگ باشگاهی تنیس روی میز بانوان دارای معلولیت به میزبانی هیات یزد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مرحله نهایی لیگ باشگاهی ۹۴ با حضور ۱۶ تیم در بخش نشسته و ایستاده برگزار می شود و ۸ تیم در دسته برتر و ۸ تیم در دسته یک با هم به رقابت خواهند پرداخت.

زهرا میربابایی، نایب رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلولان با اعلام این خبر گفت: این تیم ها از ۱۱ استان کشور برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند. در مرحله برگشت یازدهمین رقابتهای لیگ باشگاهی، ۸۵ ورزشکار شرکت کرده اند و به نسبت دوره های قبل شاهد استقبال قابل توجه جوانان بودیم و ۱۷ ورزشکار جوانی که از مسابقات مهر رضوی شناسایی شدند به صورت فعال و حرفه ای در این مسابقات حضور دارند.

میربابایی گفت: در پایان برگزیدگان این مسابقات در دو لیگ دسته یک و برتر  و دو گروه نشسته و ایستاده به صورت مجزا معرفی می شوند.

شرکت کنندگان در این مسابقات فردا چهارشنبه وارد محل برگزاری مسابقات خواهند شد و رقابتهای آنها طی روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان ماه به میزبانی شهر یزد انجام می شود.

کد مطلب 2962336

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