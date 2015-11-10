مرحله نهایی لیگ باشگاهی تنیس روی میز بانوان معلول برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مرحله نهایی لیگ باشگاهی ۹۴ با حضور ۱۶ تیم در بخش نشسته و ایستاده برگزار می شود و ۸ تیم در دسته برتر و ۸ تیم در دسته یک با هم به رقابت خواهند پرداخت.

زهرا میربابایی، نایب رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلولان با اعلام این خبر گفت: این تیم ها از ۱۱ استان کشور برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند. در مرحله برگشت یازدهمین رقابتهای لیگ باشگاهی، ۸۵ ورزشکار شرکت کرده اند و به نسبت دوره های قبل شاهد استقبال قابل توجه جوانان بودیم و ۱۷ ورزشکار جوانی که از مسابقات مهر رضوی شناسایی شدند به صورت فعال و حرفه ای در این مسابقات حضور دارند.

میربابایی گفت: در پایان برگزیدگان این مسابقات در دو لیگ دسته یک و برتر و دو گروه نشسته و ایستاده به صورت مجزا معرفی می شوند.

شرکت کنندگان در این مسابقات فردا چهارشنبه وارد محل برگزاری مسابقات خواهند شد و رقابتهای آنها طی روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان ماه به میزبانی شهر یزد انجام می شود.