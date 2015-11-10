تعیین حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر اشتغال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن زدا در دیدار با وزیر کار و تامین اجتماعی فدراسیون روسیه به تشریح شرایط بازنشستگی در ایران پرداخت و گفت: بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در ایران با داشتن ۳۵ سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی بازنشسته میشوند.
وی افزود: افرادی که بیمه پردازی را دیر شروع کردهاند با رسیدن به ۶۰ سالگی با حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی میتوانند بازنشسته شوند که البته این افراد ۱۰ روز حقوق دریافت میکنند.
زدا ادامه داد: همچنین بیمه شدگان می توانند در سن ۵۰ سالگی با داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شوند.
وی اظهار داشت: میزان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس میانگین ۲ سال آخر دوره اشتغال تعیین میشود.
زدا در خصوص بازنشستگی بیمه شدگان زن گفت: بانوان میتوانند با ۵ سال سابقه بیمه پردازی کمتر بازنشسته شوند.
معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: بعد از ۶۰ سال فعالیت سازمان تأمین اجتماعی در ایران، زمان انجام اصلاحات پارامتریک در این سازمان فرا رسیده است و ما برای بهبود فعالیت سازمان در آینده و تداوم خدمت رسانی به بیمه شدگان اصلاحات پارامتریک را دنبال میکنیم.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز در این دیدار گفت: در بیمارستانهای ملکی سازمان تأمین اجتماعی تمامی خدمات درمانی به صورت رایگان ارائه میشود.
محمد علی همتی افزود: در مراکز طرف قرارداد این سازمان نیز خدمات درمانی با دریافت فرانشیز ۱۰ درصدی در بخش سرپایی، ۶ درصد در بخش بستری و ۳ درصد برای روستائیان ارائه میشود.
سیستم پیشرفتهای از بیمه اجتماعی در روسیه وجود دارد
وزیر کار و تأمین اجتماعی فدراسیون روسیه در این دیدار گفت: در کشور روسیه بیمه درمانی و اجتماعی از یکدیگر تفکیک شدهاند و به صوت کاملا مستقل هستند.
ماکسیم توپیلین اظهار داشت: در روسیه ۲ صندوق بیمه ای با عنوان صندوق بازنشستگی وبیمه اجتماعی وجود دارد.
وی افزود: در صندوق بازنشستگی، به ازای دریافت مبالغی از افراد، درزمان بازنشستگی به آنان حقوق پرداخت میشود و در صندوق بیمه اجتماعی به افراد تحت پوشش در زمان بیماری، بارداری و حوادث حقوق پرداخت می شود.
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