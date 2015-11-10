آمادگی کامل شهرداری منطقه ۸ برای مقابله با پدیده «ال نینو»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهمن نوری با اعلام این مطلب در جلسه شورای معاونین و مدیران منطقه گفت: بنا بر پیش بینی های صورت گرفته در پاییز و زمستان امسال، شاهد بروز پدیده «ال نینو» خواهیم بود که در صورت تحقق، پیش بینی و تدارک لازم برای مقابله با تبعات منفی ناشی از این پدیده در منطقه صورت گرفته است.

وی افزود: یش بینی های لازم برای تعبیه کیسه های شن و ماسه، ماشین آلات و موتور پمپ در سطح معابر انجام شده است، تا از بروز هر گونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.

نوری بیان داشت: با اقدامات صورت گرفته در سطح محدوده ، بروز حوادث ناشی از بارش های غیر متعارف به حداقل می رسد.

شهردار منطقه ۸، همچنین با اشاره به آماده باش کامل ستاد برف روبی و پاکسازی خیابان ها و معابر سطح منطقه در آستانه فصل سرما گفت: در همین راستا با آمادگی کامل نیروها و عوامل اجرایی خدمات شهری، تمامی معابر و خیابان های سطح محدوده،در هنگام بارش پاکسازی می شوند.

وی با تاکيد بر اينکه پاکسازي خيابان ها و جلوگيري از يخ زدگي معابر در اولويت برنامه هاي ستاد برف روبي منطقه قرار دارد، افزود: با حضور تمامي عوامل اجرايي و نيروهاي ستادي در سطح منطقه،تلاش داریم نسبت به پيشگيري از مشکلات احتمالي ناشي از بارش برف اقدام کنيم.

نوری گفت: همچنین تمامی نیروهای خدمات شهری منطقه، برای ارائه خدمات مطلوب در آماده باش کامل هستند.

وی در ادامه این جلسه با تاکید اهمیت نگهداشت شهر اظهار داشت: تمامی معاونین بایستی موضوع پیشرفت فیزیکی و نگهداشت نواحی را سر لوحه کار خود قرار دهند همچنین آنان باید در پیگیری مباحث در آمدی نیز اهتمام لازم را داشته باشند.

بنا به پیش بینی های سازمان هواشناسی در پاییز و زمستان امسال، شاهد وقوع پدیده "ال نینو" خواهیم بود.( پدیده ای که در آن با کاهش شدید دما و بارش های سیل آسا مواجه می شویم