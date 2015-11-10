به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هنری «آنو» در نظر دارد تا همراه با شروع اجراهای نمایش «تهران بیتو» در تماشاخانه باران مسابقه عکاسی اینستاگرامی با موضوع «تهران بیتو» به منظور ثبت زندگی شهری از زاویه دید مخاطبان برگزار کند.
آییننامه مسابقه:
- شرکت در مسابقه محدودیت سنی نداشته و برای عموم آزاد است.
- علاقهمندان میتوانند عکسهای مورد نظر را در شبکه اجتماعی اینستاگرام و در صفحه شخصی خود بارگذاری کنند و آن را با هشتگ #tehranbito یا # تهرانبیتو برچسب بزنند. تمامی عکسهایی که از این تگ برخوردار باشند، جهت داوری به داوران معرفی میشوند.
- هر شرکت کننده میتواند حداکثر با تعداد ۵ عکس در مسابقه شرکت کند.
- شرکت کننده باید با آپلود هر عکس یک یا سه نفر دیگر را به این مسابقه دعوت کند.
- تصاویر باید توسط شرکت کننده گرفته شود و عکسهای دریافتی از اینترنت در مسابقه شرکت نخواهند داشت.
- برگزار کننده حق استفاده از آثار ارسالی را برای مصارف فرهنگی با حفظ حقوق معنوی عکاس خواهد داشت و چنانچه منفعت مالی از این راه حاصل شود؛ طبق قرارداد رسمی، حقالزحمه صاحب اثر به وی پرداخت خواهد شد.
- پس از داوری آثار در صورت راهیابی اثر به بخش مسابقه، سایز اصلی عکس از عکاس مطالبه میشود و بدیهی است عدم تحویل سایز مناسب در مهلت مقرر، منجر به حذف عکس از مسابقه خواهد شد.
جوایز: نفر اول: لوح تقدیر و یک عدد دوربین Go Pro، نفر دوم: لوح تقدیر و یک عدد دوربین Fujifilm instax wide۲۱۰، نفر سوم: لوح تقدیر و یک عدد دوربین Fujifilm instax min۸.
گاهشمار:
- مهلت ارسال آثار تا ۲۰ آذر ۱۳۹۴
- انتخاب و داوری آثار تا ۲۵ آذر ۱۳۹۴
- اعلام اسامی پذیرفتهشدگان ۲۹ آذر ۱۳۹۴
- اهدای جوایز ۵ دی ساعت ۲۰ در تماشاخانه باران
آوا کیایی، سیامک زمردی مطلق و سالار سالاری داوری عکسهای ارسالی به این مسابقه را برعهده دارند.
نمایش «تهران بیتو» با طراحی و کارگردانی احمد کچهچیان و ایفای نقش محسن رستگار، فواد مخبری و بیتا معیریان از ۲۶ آبان ماه در تماشاخانه باران روی صحنه میرود
