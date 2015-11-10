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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها؛

تعیین تکلیف رشته های مشترک میان وزارت علوم و بهداشت تا ۲۲ آذر

تعیین تکلیف رشته های مشترک میان وزارت علوم و بهداشت تا ۲۲ آذر

وزیر بهداشت گفت: ۲۲ آذر ماه جلسه ای مابین وزارت علوم و بهداشت تشکیل شده و در خصوص رشته های شناور این دو وزارتخانه تصمیم گیری می شود.

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح امروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها؛ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت رشته های مشترک وزارت بهداشت و وزارت علوم گفت: آموزش عالی زمانی یکپارچه بود و پزشکی و غیر پزشکی در یک وزارتخانه تدریس می شدند اما بیش از دو دهه است که آموزش پزشکی به وزارت بهداشت منتقل شده است.

وی ادامه داد: در طول سال های گذشته یک سری رشته ها که مرتبط با پزشکی هستند توسط دانشگاه آزاد و وزارت علوم تدریس می شوند، که ما معتقد هستیم این موضوع اشتباه است و باید به وزارت بهداشت منقل شود و یا بالعکس یک سری رشته ها نیز است مانند اقتصاد سلامت، تجهیزات پزشکی، ساخت بیمارستان ها که در وزارت بهداشت است باید به وزارت علوم منتقل شود.

وزیر بهداشت یادآور شد: امروز نیز یک جلسه با وزیر علوم داشتیم که راهکار قانونی لازم وجود دارد و آنجایی که به مشکل برخورد کنیم شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف خواهد کرد.

وی ادامه داد: من فکر می کنم کار در مسیر قانونی خود دنبال می شود امروز نیز تصمیم گرفتیم کارگروهی با توجه به محتوای دروس نظر کارشناسی ارائه کنند و ۲۲ آذر نیز مقرر شد جلسه ای تشکیل شده و در این خصوص تصمیم گیری شود.

کد مطلب 2962345
زهرا سیفی

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    نظرات

    • مهران کاوه ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
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      بایستی این موضوع رو یادآور شویم که در بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا، رشته هایی مثل اقتصاد سلامت در کنار رشته هایی از قبیل اپیدمیولوژی، پزشکی اجتماعی و سایر رشته ها در دانشکده های بهداشت مستقر هستند. دانشکده بهداشت دانشگاه جان هاپکینز، یورک و استرالیا نمونه هایی از این دست هستند. اونوقت وزیر محترم استدلال می کنند که این رشته ها بایستی به وزارت علوم منتقل شود.

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