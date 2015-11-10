تعیین تکلیف رشته های مشترک میان وزارت علوم و بهداشت تا ۲۲ آذر

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح امروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها؛ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت رشته های مشترک وزارت بهداشت و وزارت علوم گفت: آموزش عالی زمانی یکپارچه بود و پزشکی و غیر پزشکی در یک وزارتخانه تدریس می شدند اما بیش از دو دهه است که آموزش پزشکی به وزارت بهداشت منتقل شده است.

وی ادامه داد: در طول سال های گذشته یک سری رشته ها که مرتبط با پزشکی هستند توسط دانشگاه آزاد و وزارت علوم تدریس می شوند، که ما معتقد هستیم این موضوع اشتباه است و باید به وزارت بهداشت منقل شود و یا بالعکس یک سری رشته ها نیز است مانند اقتصاد سلامت، تجهیزات پزشکی، ساخت بیمارستان ها که در وزارت بهداشت است باید به وزارت علوم منتقل شود.

وزیر بهداشت یادآور شد: امروز نیز یک جلسه با وزیر علوم داشتیم که راهکار قانونی لازم وجود دارد و آنجایی که به مشکل برخورد کنیم شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف خواهد کرد.

وی ادامه داد: من فکر می کنم کار در مسیر قانونی خود دنبال می شود امروز نیز تصمیم گرفتیم کارگروهی با توجه به محتوای دروس نظر کارشناسی ارائه کنند و ۲۲ آذر نیز مقرر شد جلسه ای تشکیل شده و در این خصوص تصمیم گیری شود.