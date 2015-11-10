محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه روز گذشته فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اعلام کرد که بسیاری از اشیاء کشف شده در ۶ ماهه نخست امسال هنوز کارشناسی نشده است گفت: ما هم همین سوال را از نیروهای یگان حفاظت داریم. چراکه باید اشیاء تاریخی کشف شده به سرعت شناسایی شوند.

طالبیان افزود:‌ یگان حفاظت میراث فرهنگی با شبکه نیروی انتظامی ارتباط دارد و باید مراحل قانونی را طی کند. تعدادی از اشیاء کشف شده کارشناسی فوری می‌شوند اما برای بررسی دقیق‌تر، اشیاء به امین اموال موزه ه تحویل داده می شود. بنابراین در مرحله اول نظر بر تقلبی یا اصل بودن اشیاء است و در مراحل بعد باید این اشیاء تحلیل شوند.

وی گفت: از سوی دیگر نیروی انتظامی نیز طبق قانون حق‌الکشف می‌خواهد این مسائل باعث می‌شود کار شناسایی اشیاء طولانی شود. قرار است جلسه‌ای با یگان حفاظت میراث فرهنگی شبکه نیروی انتظامی و امین اموال موزه‌ها داشته باشیم.

معاون میراث فرهنگی گفت: قبلا اعلام کرده بودم که اشیا تقلبی باید در موزه‌ای قرار بگیرد و مردم آنها را ببینند. اگر میدان مشق به عنوان مرکز موزه‌ها آماده شود فضای موزه‌ای برای ما زیاد شده و می توان موزه کشفیات را در آنجا راه اندازی کرد اما اکنون فضای کافی برای این کار نداریم.

طالبیان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره سفر مسئولان میراث فرهنگی کشور به شیکاگو گفت: این دعوت برای بررسی شرایط برگشت الواح هخامنشی به ایران انجام شده است و اگر شرایط به نحوی باشد که احساس کنیم مواردی که ما به دنبالش هستیم انجام خواهد شد به این سفر می رویم.

وی گفت: محموله الواح هخامنشی برای ما بسیار مهم است و بخش های حقوقی آن نیز در حال پیگیری است. اینکه الواح اکنون در چه وضعیتی قرار دارند و اینکه چقدر موثر هستیم برایمان اهمیت دارد. این سفر به منظور دیدن اشیاء و نحوه بسته بندی و بازگشت آنها انجام خواهد شد حتی از دکتر ارفعی نیز دعوت خواهیم کرد که به این سفر بروند.

مسئولان موسسه شرق شناسی شیکاگو در دعوت نامه خود اعلام کردند که می توانید بسته بندی شرایط نگهداری و نحوه ارسال الواح هخامنشی به ایران را ببینید. پس از آن باید به ایران آمده و فضا را برای ورود الواح هخامنشی آماده کنیم تا زمانی حکم دادگاه آمد بلافاصله این الواح به ایران وارد شود در هر حال باید ببینیم سفرمان چقدر موثر است.