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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷

مدیر کل امور عشایری استان ایلام:

کوچ زود هنگام عشایر استان ایلام آغاز شد

کوچ زود هنگام عشایر استان ایلام آغاز شد

ایلام-مدیر کل امور عشایری استان ایلام گفت: کوچ زود هنگام عشایر استان ایلام آغاز شده است.

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل تغییرات آب و هوایی و اربعین حسینی، کوچ عشایر استان ایلام به سمت مناطق قشلاقی زودتر از موعد آغاز شده و تا انتهای آبان ماه نیز به پایان می رسد.

وی بیان داشت: علاوه بر عشایر خود استان ایلام، دو هزار خانواده عشایر از سایر استانهای کشور وارد استان می شوند.

سلیمی با اشاره به اینکه ۴۰ میلیارد ریال برای خدمات رسانی به عشایر استان اختصاص یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۹ هزار خانوار عشایر با جمعیتی بالغ بر ۶۰ هزار نفر در استان ایلام زندگی می کنند.

وی عنوان کرد: عشایر استان ایلام یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام دارند که سالانه هفت هزار تن گوشت قرمز تولید می کنند که بخش مهمی از نیازهای دامی کشور محسوب می شود.

مدیر کل امور عشایری استان ایلام با اشاره به اینکه سیل خسارت های زیادی به جامعه عشایری استان وارد کرده است، گفت: بیش از یک هزار و ۴۰۰ راس دام عشایر در این سیل اخیر استان تلف شده اند.

کد مطلب 2962353

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