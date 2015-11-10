عملیات دو ساعته برای مهار شعله های آتش در کارگاه MDF سازی

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۶ و ۲۴ دقیقه صبح امروز با تماس به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اهواز خبر از رخداد آتش سوزی در گارگاه MDF سازی واقع در۱۰ کیلومتری محور اهواز به اندیمشک داده شد.

وی افزود: ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان را از نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه اعزام کرد.

رئیس روابط عمومی آتش نشانی اهواز تصریح کرد: آتش نشانان به محض ورود در محل با شعله های سنگین آتش مواجه شده و بلافاصله با ایمن سازی محل حادثه و بکارگیری تجهیزات خاموش کننده، شعله های آتش را مهارو از گسترش حریق به سایر انبارهای همجوار جلوگیری کردند.

حق شناس بیان کرد: شدت و گستردگی حریق به قدری بود که عملیات اطفای آن دو ساعت و ۱۵ دقیقه به طول انجامید.

وی عنوان کرد: در این آتش سوزی خسارت سنگینی به ساختمان و اجناس کارگاه وارد شد ولی به لطف خداوند هیچگونه مصدومی نداشته است.

رئیس روابط عمومی آتش نشانی اهواز یادآور شد: در این عملیات ۱۵ مأمور آتش نشان به همراه پنج خودروی اطفای حریق شرکت داشتند. علت حریق نیز توسط کارشناسان سازمان اتصالی برق از ناحیه دستگاه پرس اعلام شده است.