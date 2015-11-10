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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷

رئیس روابط عمومی آتش نشانی اهواز تشربح کرد؛

عملیات دو ساعته برای مهار شعله های آتش در کارگاه MDF سازی

عملیات دو ساعته برای مهار شعله های آتش در کارگاه MDF سازی

اهواز ـ رئیس روابط عمومی آتش نشانی اهواز گفت: اتصالی برق دستگاه پرس کارگاه MDF سازی در اهواز باعث آتش سوزی شد.

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۶ و ۲۴ دقیقه صبح امروز با تماس به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اهواز خبر از رخداد آتش سوزی در گارگاه MDF سازی واقع در۱۰ کیلومتری محور اهواز به اندیمشک داده شد.

وی افزود: ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان را از نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه اعزام کرد.

رئیس روابط عمومی آتش نشانی اهواز تصریح کرد: آتش نشانان به محض ورود در محل با شعله های سنگین آتش مواجه شده و بلافاصله با ایمن سازی محل حادثه و بکارگیری تجهیزات خاموش کننده، شعله های آتش را مهارو از گسترش حریق به سایر انبارهای همجوار جلوگیری کردند.

حق شناس بیان کرد: شدت و گستردگی حریق به قدری بود که عملیات اطفای آن دو ساعت و ۱۵ دقیقه به طول انجامید.

وی عنوان کرد: در این آتش سوزی خسارت سنگینی به ساختمان و اجناس کارگاه وارد شد ولی به لطف خداوند هیچگونه مصدومی نداشته است.

رئیس روابط عمومی آتش نشانی اهواز یادآور شد: در این عملیات ۱۵ مأمور آتش نشان به همراه پنج خودروی اطفای حریق شرکت داشتند. علت حریق نیز توسط کارشناسان سازمان اتصالی برق از ناحیه دستگاه پرس اعلام شده است.

کد مطلب 2962361

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