پوست تخم مرغ را دور نریزید!

العالم نوشت: اگر پوست تخم مرغ را بکوبیم، پودری جالب و غیرسمی به دست می‌آید که از آن می‌توان در موارد مختلف استفاده کرد. یکی از آن موارد، به کارگیری به عنوان ماده شوینده قوی برای شستن ظروف و لوازمی است که به سختی پاک می‌شوند. این پودر به همراه آب و صابون همچنین برای شستن ظروف پاکیزه‌تر نیز مفید است.

مورد دیگر استفاده از پوست تخم مرغ، استفاده به عنوان کود برای گیاهان است. پوست تخم مرغ سرشار از کلسیم و دیگر عناصر مفید برای رشد گیاهان است، ابتدا پوست تخم مرغ را به بخش‌های کوچک تقسیم کنید، سپس آن را بر روی خاک پهن کنید و سپس آن را کمی جابجا کنید، این کار را هر دو هفته یک بار انجام دهید.

یک مورد استفاده دیگر از پوست تخم مرغ، برای مبارزه با حشرات است، پوست تخم مرغ را جدا کنید و سپس آن را در اطراف سبزیجات و گل‌ها قرار دهید در این صورت کرم‌ها و حشرات از گیاهان دور می‌شوند. استفاده از یک لایه از پوست تخم مرغ خیس خورده با آب برای آبیاری گل‌های خانگی بسیار مفید است.

مورد دیگر استفاده از پوست تخم مرغ، قرار دادن آن در داخل ماشین لباسشویی به عنوان سفید کننده لباس است، برای این که لباس‌های سفید روشن‌تر و براق‌تر شوند، مقداری از پوسته تخم مرغ را در داخل کیسه پارچه‌ای در داخل ماشین لباسشویی بیاندازید، خواهید دید که این پودر تاثیر زیادی در سفید و براق شدن لباس‌ها دارد.

اما مورد دیگر کاربرد پوست تخم مرغ، استفاده از آن به عنوان شمع است! موقع کندن پوست تخم مرغ مراقب باشید که نیمی از پوست آن سالم جدا شود، سپس آن را با شمع مذاب پر کرده و از آن به عنوان شمع استفاده کنید!