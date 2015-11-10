سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم محمود واعظی، حسن حدادپور به سمت سرپرست پ‍‍‍‍ژ‍وهشگاه فضایی ایران منصوب شد. پیش از این حسن کریمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران بود.

در متن این حکم خطاب به حسن حدادپور آمده است:

«با عنایت به بند ۴ مصوبه شماره ۱۴۶۱۹/۹۳/۲۰۶ مورخ ۹۳/۱۱/۸ شورای عالی اداری و نظر به تجارب و سوابق ارزشمندتان در امور مدیریتی، جناب عالی را به موجب این حکم به عنوان سرپرست پ‍‍‍‍ژ‍وهشگاه فضایی ایران منصوب می کنم.

اهم انتظارات عبارتند از:

- انجام پژوهش های مورد نیاز برای طراحی، مهندسی، ساخت و تولید قطعات و سامانه های فضایی در راستای اهداف راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهدف خودکفایی.

- نوآوری در فناوری های صلح آمیز فضایی.

- مشارکت با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان در حوزه فضایی برای انجام پژوهش های مورد نیاز.

- مشارکت در انجام پژوهش های مرتبط با ماهواره های ملی، منطقه ای و بین المللی حسب مورد.

- استفاده موثر و بهینه از تحقیقات، امکانات و آزمایشگاه های موجود در کشور و پرهیز از موازی کاری.

- هماهنگی با سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در انجام وظایف محوله.

- تدوین و اعمال برنامه ها و سیاست ها در پژوهشکده های وابسته در راستای اهداف و برنامه های وزارت.

- چابک سازی پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان کانون انجام پژوهش های فضایی کشور.

امید است با استفاده از همکاری و ظرفیت های بخش های مختلف زمینه ساز رشد، شکوفایی و بالندگی کشور در راستای قوانین، مقررات و سیاست های ابلاغی در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، موفق و موید باشید.»

به گزارش مهر، حسن حدادپور دارای دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی از دانشگاه تهران، استاد و محقق نمونه دانشگاه صنعتی شریف در حوزه هوا فضا و عضو برجسته انجمن علمی سازمان هوا فضا است.