تاکید بر نقش جامعه مدنی در بهبود روابط دوجانبه پاکستان وافغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «اردو پوینت»، «جانان موسی زی» سفیر افغانستان در پاکستان و برخی دیپلمات های غربی به اعضای جامعه مدنی افغانستان و پاکستان ملحق شدند و گفتگویی دو روزه را در بحبوحه تاثیرگذار بودن تنش ها بر تماس های رسمی دو کشور آغاز کردند.
جانان مو سی زی در سخنرانی در این نشست بیان کرد : زمانی که رهبران، مقامهای دولتی و مردم افغانستان و پاکستان بر سر یک میز می نشینند و به طور صریح گفتگو میکنند، میتوانیم راهکارهایی پیدا کنیم و به راهبردهای مثبت و سازندهای دست یابیم.
وی ادامه داد: از این طریق است که میتوانیم به تصمیمهای منحصر به فردی برسیم که نتیجه آن بهبود روابط دو طرف خواهد بود.
وی افزود: این ابتکار را مرکز مطالعات امنیتی و تحقیقاتی پاکستان با مشارکت مرکز تحقیق و تحلیل افغانستان آغاز کرده است.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم جامعه مدنی در پاکستان و افغانستان میتواند در روابط دو کشور و توسعه همکاریهای فیمابین نقش بسیار مهمی ایفا کند.
در همین حال «خرم دستگیر» وزیر بازرگانی پاکستان اعلام کرد که دولت اسلامآباد تمایل بسیاری به پایان دادن به خصومتها میان افغانستان و پاکستان دارد.
وی ادامه داد: ما باید به این مساله فکر کنیم که نوعی عدم اعتماد و خصومت میان دو کشور وجود دارد و باید از طریق مذاکره از میان برود.
وی در آخر بیان کرد: بسیار مهم است که اصحاب رسانه از دو کشور در این راستا وارد عمل شده و کمک کنند.
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