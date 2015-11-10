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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰

سفیر افغانستان در پاکستان اعلام کرد:

تاکید بر نقش جامعه مدنی در بهبود روابط دوجانبه پاکستان وافغانستان

تاکید بر نقش جامعه مدنی در بهبود روابط دوجانبه پاکستان وافغانستان

سفیر افغانستان در پاکستان با حمایت از ابتکار گفتگوی غیر رسمی با پاکستان گفت: مقامات و مردم دو کشور زمانی می توانند برای مشکلات خودشان راه حل پیدا کنند که بر سر یک میز بنشینند و مذاکره کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «اردو پوینت»، «جانان موسی زی» سفیر افغانستان در پاکستان و برخی دیپلمات های غربی به اعضای جامعه مدنی افغانستان و پاکستان ملحق شدند و گفتگویی دو روزه را در بحبوحه تاثیرگذار بودن تنش ها بر تماس های رسمی دو کشور آغاز کردند.

 جانان مو سی زی در سخنرانی در این نشست بیان کرد : زمانی که رهبران، مقام‌های دولتی و مردم افغانستان و پاکستان بر سر یک میز می نشینند و به طور صریح گفتگو می‌کنند، می‌توانیم راهکارهایی پیدا کنیم و به راهبردهای مثبت و سازنده‌ای دست یابیم.

وی ادامه داد:‌ از این طریق است که می‌توانیم به تصمیم‌های منحصر به فردی برسیم که نتیجه آن بهبود روابط دو طرف خواهد بود.

 وی افزود: این ابتکار را مرکز مطالعات امنیتی و تحقیقاتی پاکستان با مشارکت مرکز تحقیق و تحلیل افغانستان آغاز کرده است.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم جامعه مدنی در پاکستان و افغانستان می‌تواند در روابط دو کشور و توسعه همکاری‌های فی‌مابین نقش بسیار مهمی ایفا کند.

در همین حال «خرم دستگیر» وزیر بازرگانی پاکستان اعلام کرد که دولت اسلام‌آباد تمایل بسیاری به پایان دادن به خصومت‌ها میان افغانستان و پاکستان دارد.

وی ادامه داد: ما باید به این مساله فکر کنیم که نوعی عدم اعتماد و خصومت میان دو کشور وجود دارد و باید از طریق مذاکره از میان برود.

وی در آخر بیان کرد: بسیار مهم است که اصحاب رسانه از دو کشور در این راستا وارد عمل شده و کمک کنند.

کد مطلب 2962366

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